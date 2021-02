Ascolti tv 1 febbraio digital e pay: Will Smith accende SkyCinema. Stallone cult precede Bisio, Borghese e Fassbender

Su SkyCinemaUno la prima tv di Bad boys for life a 295mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prime time: Su Nove Rocky 474mila spettatori e 2,1%. Su Cine34 Ma Che Bella Sorpresa 442mila e 1,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 420mila e 1,81%. Su Iris Steve Jobs a 359mila e 1,45%.

Ascolti tv, cinema e format nell’offerta a basso tenore di calcio della pay

Calcio fermo e film in evidenza nella proposta di Sky di lunedì 1 febbraio 2021. Su SkyCinema la prima tv di Bad boys for life con Martin Lawrence e Will Smith ha riscosso 295mila spettatori complessivi (146mila di flusso e 0,6%). Inoltre su SkyUno Hell’s Kitchen Usa ha avuto 83mila spettatori di flusso e 0,3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale l’evergreen di Nove

In prima serata. Su Nove Rocky ha conseguito 474mila spettatori e 2,1%. Su Cine34 Ma Che Bella Sorpresa a 442mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 420mila spettatori e 1,81%. Su Iris Steve Jobs a 359mila e 1,45%. Su Rai4 La Casa delle Bambole 355mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Movie Alvarez Kelly a 331mila spettatori e 1,3%. Sul 20 Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 fa registrare 314mila spettatori con l’1,3%. Su La5 Rosamunde Pilcher 268mila spettatori e 1%. Su Rai Premium Fidanzati per convivenza 226mila spettatori e 0,9%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 211mila spettatori e 0,82%. Su TopCrime Csi 166mila spettatori e 0,6%. Su Rai5 Gli Sci di Primo Levi 113mila spettatori con lo 0,4%. Su Italia2 The Bay a 35mila e 0,14%.

Nella altre fasce

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 46mila spettatori con lo 0,7% e poi 75mila spettatori con lo 0,5% Dopo Il Tg. Al pomeriggio. Su Tv8 La magia del Natale 275mila spettatori con il 2,2%. Vite da Copertina 126mila spettatori con lo 0,9%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 368mila spettatori con l’1,5%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 590mila e 2,1%. Su Nove Deal with it ha raccolto 547mila spettatori e 2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha avuto 380mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Rocky)