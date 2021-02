Ascolti tv 11 febbraio 2021: la suora di Rai1 fa più del doppio di Canale5

Ieri, giovedì 11 febbraio 2021, la fiction Che Dio ci aiuti 23,2%, il film Il diavolo veste Prada 9,57% e il film Il Giustiziere della notte – Death Wish 6,77%.

Ascolti tv: la fiction con Elena Sofia Ricci domina la serata

Un altro giovedì sera senza gara tra gli ascolti tv delle reti generaliste, con Che Dio ci aiuti 6 su Rai1 che ha registrato il 23,2% di share media con 5,562 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 22,12% e 5,856 milioni, secondo episodio 24,35% e 5,292 milioni. Settimana scorsa la fiction con Elena Sofia Ricci aveva raccolto il 23,5% e 5,7 milioni.

Seconda posizione, con meno della metà degli ascolti, per la replica del film Il diavolo veste Prada su Canale5 con il 9,57% e 1,471 milioni d’italiani collegati. Questi i numeri fatti dal film negli anni: il 26 marzo 2019 l’11,62% e 2,5 milioni, il 28 marzo 2018 il 12,13% e 2,7 milioni, il 17 aprile 2017 il 10,92% e 2,3 milioni. Mentre sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 9,46% e 2,2 milioni con la pellicola Come un gatto in tangenziale.

Medaglia di bronzo per un altro film, Il giustiziere della notte – Death Wish su Rai2 con il 6,77% e 1,720 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso canale aveva fatto il 7,84% e 1,9 milioni con The Equalizer 2 – Senza perdono.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con il debutto dello show Lui è peggio di me su Rai3 con il 6,05% e 1,471 milioni di spettatori, poi La pupa e il secchione e viceversa su Italia1 con il 7,53% e 1,463 milioni e il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,89% e 1,129 milioni.

Si chiude con il talk show Piazza pulita su La7 con il 5,85% e 1,122 milioni, poi il film Escobar, il fascino del male su Tv8 all’1,3% e 328 mila contatti e la pellicola Fantozzi subisce ancora sul Nove con l’1,1% e 287 mila. Su SkyUno il nuovo episodio di MasterChef Italia 10 ha registrato il 3,9% di share media con oltre 1 milione di spettatori cumulati.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,9%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,2%. Guess my age su Tv8 al 2,1% e 573 mila, mentre Deal with it sul Nove al 2,2% e 595 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Che Dio ci aiuti)