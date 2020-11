Massimo Ranieri sbarca su Rai3

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: sarà il protagonista, per un mese, del giovedì sera con lo show “Qui e adesso”, che non si svolgerà in uno studio tv, ma al teatro Sistina di Roma, tra palco e camerini poiché è previsto anche un dietro le quinte. Sarà idealmente il proseguimento di “Sogno o son desto”, che Rai1 propose in tre edizioni fino al 2016.

A Massimo Ranieri lo show di Rai3. La Clerici per The Voice Senior

Italia Oggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.

Massimo Ranieri strappato dal direttore di Rai3, Franco Di Mare, a Rai1. Sarà infatti il protagonista, per un mese, del giovedì sera della terza rete con lo show Qui e adesso, che non si svolgerà in uno studio tv ma al teatro Sistina di Roma, tra palco e camerini poiché è prevista anche una sorta di dietro le quinte. Sarà idealmente il proseguimento di Sogno o son desto, che Rai1 propose in tre edizioni fino al 2016. Da allora Ranieri mancava in tv con un programma tutto suo. Tra gli ospiti vi saranno Gianna Nannini e Francesco De Gregori. Prima puntata il 26 novembre.

Antonella Clerici cercherà di rifarsi dagli ascolti non esaltanti di È sempre mezzogiorno (Rai1) col nuovo impegnativo programma che inizierà il 27 novembre: The Voice Senior, in prima serata su Rai1. Si tratta di una variante per over 60 di The Voice of Italy che è andato in onda su Rai2 per sei edizioni con la conduzione di Simona Ventura. Accanto a lei nel reality vi sarà una giuria composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e sua figlia Jasmine. In bocca al lupo.

Il compleanno di RaiPlay con Fiorello

Fiorello interviene al primo compleanno di RaiPlay (diretta da Elena Capparelli): «Nel mio show per RaiPlay da 50 minuti contavamo 47punti di scaletta, un mio monologo non superava mai 2 minuti e mezzo. Non era mai successo. Questo show è stato una delle cose più interessanti della mia carriera. In questo ultimo periodo mi avete visto poco: sono rinchiuso qui, nella stanza degli showmen stanchi di viale Mazzini. Siamo in tanti qui in cattività per via del Covid-19». Aggiunge Elena Capparelli: «Su RaiPlay ci sono 4 mila titoli e migliaia di ore di visione, 600 documentari, 256 titoli di teatro, 300 di musica, film, fiction e contenuti per i ragazzi. Gli utenti registrati sono 16 milioni».

(Nella foto Massimo Ranieri)