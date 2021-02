Ascolti tv analisi 3 febbraio: Coppa Italia, poi Ferro, Sciarelli, Caserma (in calo). Speciali: arriva Draghi e l’europeista La7 stacca la sovranista Rete4

Lo zero a zero di Napoli-Atalanta non poteva certo replicare il boom di ascolti di Inter-Juve della sera prima e così c’è stata più frammentazione. Coppa Italia in vetta, il finale di Made in Italy su Canale5 al secondo posto, Sciarelli sul podio, è calata molto la Caserma, raggiunta da Il principe cerca moglie. Nella sfida degli speciali di prima serata sulla crisi di governo e l’incarico a Mario Draghi La7 batte Rete4.

Ascolti tv seconda serata: su Rai1 male Vespa, pur trainato dalla Coppa Italia, quasi raggiunto da Mannoni trainato dalla Sciarelli. Malino la Bruchi su Rai2

Il racconto della politica in divenire avvantaggia La7, tradizionalmente più pronta e attrezzata – dicono i meter – quando si tratta di registrare la cronaca in evoluzione di quanto non sia Rete4. Ma poi a fare la differenza, a quanto pare di capire, per lo meno ieri, sono stati pure gli sviluppi della crisi politica. Che marginalizza e manda un po’ fuori fuoco il mood sovranista di Rete4 e invece favorisce il taglio più misurato ed ‘europeista’ di La7. Che ieri ha travolto la rete ibrida rivale nell’intera giornata e in prima serata, raccogliendo risultati molto alti in tutte le fasce: 6,3% in prima serata, tra le 20.30 e le 22.30; 5,9% nell’intera giornata, quarta rete in assoluto; l’8,62% al mattino, con Mirta Merlino che ha sfiorato l’11%. Ha fatto bene Lilli Gruber con Matteo Salvini ospite, e sono state positive anche tutte le prove del maratoneta Enrico Mentana, che alla sera ha staccato nettamente Barbara Palombelli, con cui pure, sette giorni prima, in era Giuseppe Conte, aveva sostanzialmente pareggiato.

Coppa e Draghi. Vince il calcio, chiude così così Made in Italy, cala La Caserma sorprende il cult Il principe cerca moglie

Nella giornata dell’accettazione con riserva dell’incarico di formare il nuovo governo da parte di Mario Draghi – mercoledì 3 febbraio – alla sera c’era la seconda semifinale di Coppa Italia. Su Rai1 Napoli-Atalanta, terminata zero e a zero e per nulla spettacolare, ha portato a casa 4,9 milioni e 18,5%, rimanendo lontana dal risultato eclatante di Inter-Juve (quasi 8 milioni e 28,8%) della sera prima e da quello di Inter-Milan della settimana prima (7,780 milioni e 27,8%), ma facendo abbastanza per stravincere la serata.

L’ammiraglia Mediaset ha proposto il finale della prima stagione della fiction di produzione in prima tv, Made in Italy. Alle prese con il calcio, destinata ad un altro target, la storia con Raoul Bova, Greta Ferro, Marco Bocci, Margherita Buy e Stefania Rocca nel cast, si è assicurata 2,455 milioni e l’11,2%, staccando non di molto Federica Sciarelli e la cronaca nera (Chi l’ha visto? a 2,358 milioni di spettatori e 10,6%).

A calare molto è stato il programma più atteso della serata. Il docureality di Rai2 La caserma, alla verifica della seconda puntata ha avuto 1,717 milioni di spettatori ed il 7,6% (2,268 milioni di spettatori ed il 9,9% di share sette giorni prima), lasciando intendere di non potere ripetere per adesso i miracoli de Il Collegio sulla stessa rete. Vicinissimo così gli è arrivato il film di Italia 1: vera sorpresa di serata Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy, ha conquistato 1,7 milioni di spettatori e il 7,1% di share).

L’altro programma atteso alla verifica della seconda puntata, Italia’s Got Talent, ha avuto 1,215 milioni di spettatori ed il 5,1% su Tv8, finendo dietro Enrico Mentana.

La partita degli speciali: TgLa7 con Mentana, Pini, Mieli, Damilano e Purgatori; Rete4 con Mastella, Santanchè e Gasparri dalla Palombelli

Tra i talk speciali di approfondimento è stato netto il vantaggio in prima serata di La7 su Rete4. Su La7 Speciale TgLa7, con Mentana in modalità maratona dal pomeriggio, ha avuto 1,289 milioni di spettatori e 5,3% ospitando tra gli altri Agnese Pini, Andrea Purgatori, Marco Damilano e Paolo Mieli. Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli ugualmente indirizzata alle vicende nazionali della politica e in prolungamento del programma dell’access prime time ospitando Debora Bergamini, Massimiliano Romeo, Clementa Mastella, Pietrangelo Buttafuoco, Marcello Sorgi, Matteo Ricci, Maurizio Gasparri, Daniela Santanché, Andrea Lucchetta, Fabrizio Pregliasco, Alba Parietti, Stefano Zecchi, Cesare Damiano, ha riscosso 875mila spettatori e il 3,9%.

Ma la partita tra le due reti generaliste d’informazione era cominciata prima. In access c’è stato il solito predominio di Lilli Gruber, ma con Barbara Palombelli scavalcata da Manuela Moreno: Otto e mezzo è arrivata all’8,2% avendo ospiti Matteo Salvini e Lina Palmerini; Stasera Italia al 5,8% e 4,8% avendo ospiti Marcello Pera, Augusto Minzolini, Cesara Buonamici e Oliviero Toscani; Tg2Post al 5,8% avendo ospiti Gennaro Sangiuliano, Antonio Misiani, Riccardo Molinari, Antonio Polito.

Le altre sfide di giornata. Napoli-Atalanta disturba i leader dell’access, Draghi accende i talk del mattino, volano Merlino e Costamagna

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,250 milioni di spettatori con uno share del 15,6%. Su Italia1 CSI Miami 1,2 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,6 milioni di spettatori e 6,1% e Un Posto al Sole 1,875 milioni di spettatori e 6,9%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,666 milioni e 19,9%, L’Eredità 5 milioni e 23,1%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,5 milioni di spettatori con 14,3% di share e Caduta Libera 3,770 milioni di spettatori con il 14,3% di share. Su Rai3 TGR 3,266 milioni di spettatori con il 14,5%. Speciale TgLa7 964mila e 5,7%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,5% di share e Uno Mattina 16,4%; Storie Italiane 15,3% e 13,2%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,5% nella prima parte, 17,8% nella seconda e 16,8% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,9%. Su Rai3 Agorà 10,5% di share; Mi Manda RaiTre al 5,6%. Su La7 Omnibus 5,4%. A seguire Coffee Break 7,9%.

A mezzodì. Su Rai1 Tg1:L’incarico 15,8%. Su Canale 5 Forum 17,2%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,3% nella prima parte e 8,7% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1% di share e La Signora in Giallo 3,4%. Su La7 L’Aria che Tira 10,9% e 7,5%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,2%; Il Paradiso delle Signore 17,2%, Vita in diretta 14,6%. Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 15,5%, Uomini e Donne 21,6%, Amici 17,8%, Grande Fratello Vip 17,3%, Daydreamer 16,7%, Pomeriggio Cinque 16,1%, 15,8%. Su Rai2 Ore 14 3,7%, Detto Fatto 4,7%. Su Italia1 I Simpson 5,4%, 5,7% e 4,7%. Su Rai3 Aspettando Geo 8,1%, Geo 10,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 5,9% e 6%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,6% di share. Su Canale 5 Coco avant Chanel 7,5%. Su Rai2 Restart 4,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,9%. Alle 20.00. Tg1 a 6,046 milioni e 24,2%; Tg5 a 5,024 milioni e 19,84%; e TgLa7 a 1,7 milioni e 6,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Speciale TgLa7)