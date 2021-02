Ascolti tv analisi 2 febbraio: la Coppa Italia non oblitera Mattarella. Floris rimonta Yaman, stacca De Martino e Berlinguer, doppia Giordano

La partita Inter-Juventus fa il record del torneo e si contrappone agli approfondimenti politici, nella serata dell’incarico a Mario Draghi, con le dichiarazioni del Colle dopo le esplorazioni infruttuose di Fico per sei minuti circa, fino alle 21.22 circa, su Rai2, Rai3, Rete4 e La7. Tra i talk stravince DìMartedì, che stacca #Cartabianca e doppia Fuori dal coro.

Ascolti tv calcio free. Fa il botto la Coppa Italia, con l’incandescente derby d’Italia che ottiene un bilancio simile a quello del derby di Milano e a quello della Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli

Il derby d’Italia è sempre uno degli appuntamenti topici del calcio. Ieri la prima semifinale di Coppa Italia, Internazionale-Juventus, finita con la vittoria in rimonta dei bianconeri per due a uno, ha avuto 7,984 milioni di spettatori ed il 28,8% di share su Rai1. Sette giorni prima, sempre sull’ammiraglia pubblica, il quarto di finale Inter-Milan, caratterizzato anche dalla clamorosa lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, aveva avuto ben 7,780 milioni di spettatori con il 27,8%, replicando il risultato della finale di Supercoppa Italia, Juventus-Napoli, che circa due settimana fa aveva avuto 7,860 milioni di spettatori ed il 29% di share.

Scende in campo il Colle e arriva a 7,5 milioni

Il bilancio dell’evento di ieri è notevole, specie se si considera che nella fase più calda del primo tempo del match – proprio mentre la Juve pareggiava su rigore il primo gol dell’Inter – Rai3, Rete4 e La7, hanno trasmesso le dichiarazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull’esplorazione infruttuosa di Roberto Fico, incaricato di verificare quali possibilità di fossero di uscire dalla crisi di governo.

Nei sei minuti circa di trasmissione su Rai2, Rai3, Rete4 e La7 il presidente è arrivato a 7,258 milioni e 25,5% di share; e poi riproposto da Rai1 nell’intervallo della partita, ha portato il Tg1 speciale a 6,965 milioni ed il 24,7%.

In sovrapposizione questo il confronto secondo Studio Frasi: Totale Mattarella a 7.258.828, Shr. 25,5% Totale Coppa Italia a 8.004.026, Shr. 28,1%

In access Lilli resiste alla Moreno

In access prime time Lilli Gruber ha nettamente staccato le sue concorrenti dirette, ma con Manuela Moreno molto più vicina del solito e con Barbara Palombelli solo terza, nonostante avesse come ospite chiave Giorgia Meloni. Su La7 Otto e Mezzo con Massimo Giannini, Michela Murgia, Stefano Feltri ospiti, ha avuto 2,3 milioni e 8,2% di share. Tg2 Post con Gennaro Sangiuliano, Maurizio Molinari, Claudio Cerasa, Gaetano Pedullà, ha riscosso 1,999 milioni di spettatori e 7% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,455 milioni di spettatori e 5,4% di share e poi 1,339 milioni e il 4,8%. Inoltre su Rai3 la Presentazione di Cartabianca ha avuto 1,173 milioni e 4,16%.

Subito dopo le dichiarazioni di Mattarella, oltretutto, le agenzie di stampa hanno battuto la notizia che il presidente aveva invitato Mario Draghi al Colle per vedere di conferirgli l’incarico di formare un governo ‘tecnico’, caricando così di ulteriori motivi di interesse gli argomenti dei tre programmi di approfondimento in griglia: quello di Bianca Berlinguer sulla terza rete, Mario Giordano su Rete4, Giovanni Floris su La7.

Oltre che il ‘pre-partita’, in acces prime time, La7 ha vinto il confronto anche in prima serata.

Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris alla conduzione, e schierando tra gli ospiti Carlo Calenda, Bruno Tabacci, Pierpaolo Sileri, Maurizio Landini, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Renata Polverini, Beatrice Lorenzin, Giuseppe Remuzzi, Barbara Gallavotti, Evelina Christillin, Massimo Franco, Luca Telese, Concita De Gregorio, Ilaria D’Amico, Marianna Aprile, Claudio Brachino, Sergio Rizzo, Massimo Giannini, Pietro Senaldi, Marco Damilano, Alessandro Barbano, Nando Pagnoncelli e Neri Marcorè, ha portato a case ben 2,050 milioni e l’8,8%, facendo nettamente meglio di sette giorni prima (1,357 milioni di spettatori e il 5,7%). Floris è arrivato quidi sul podio, e vicinissimo alla telenovela turca di Canale 5 (Daydreamer, a 2,056 milioni e 9,7%). La7 ha battuto l’intrattenimento leggero di Rai2 (Stasera tutto è possibile in netto calo a 1,637 milioni e 7,7%). Distanziato ma in crescita è stato il talk della terza rete. #Cartabianca, con Bianca Berlinguer che ha avuto tra gli ospiti Andrea Orlando, Luca Zaia, Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Andrea Ruggieri, Massimo Galli, Beppe Severgnini, Lucia Annunziata, Andrea Scanzi, Michele Mirabella, Lisa Ferrarini, Enrico Lucci, ha conseguito ben 1,536 milioni di spettatori e il 6,6%. Berlinguer ha fatto meglio del film di Italia 1 (Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’, a 1,438 milioni di spettatori e 5,9% di share). Male è andata, considerato il momento, Rete 4: Fuori dal coro ha ottenuto solo 979mila spettatori e il 5,1% (1,020 milioni sette giorni prima).

Le altre partite di giornata. Striscia uccisa da calcio e Mattarella, salta Un posto al Sole. Mentana al 5,3% al pomeriggio e al 7% col tg

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,6 milioni di spettatori con uno share del 12,9%. Su Italia1 CSI Miami 964mila spettatori con il 3,5%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,284 milioni di spettatori e 4,83%. Presentazione Cartabianca a 1,173 milioni e 4,16%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,270 milioni e 18,5%, L’Eredità 4,7 milioni e 21,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,453 milioni di spettatori con il 14,1% di share e Caduta Libera 3,7 milioni di spettatori con il 17,5% di share. Su Rai3 TGR 3,271 milioni di spettatori con il 14,4%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 17,3%, Storie Italiane 17,3% e 15,6%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,4% nella prima parte, 16,6% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,9%. Su Rai3 Agorà 8,1% di share; Mi Manda RaiTre al 5,74%. Su La7 Omnibus 4,33%..

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,1%. Su Canale 5 Forum 17,6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,8% nella prima parte e 8,7% nella seconda. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share e La Signora in Giallo 3,6%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 5,4%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12% e Il Paradiso delle Signore 16,9%. La Vita in Diretta 14,1% (presentazione 14,4%). Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 16%, Uomini e Donne 21,6%, Amici di Maria De Filippi 17%, il Grande Fratello Vip 15,8%, Daydreamer 15,5%, Pomeriggio Cinque 13,8% e 15%. Su Rai 2 Ore 14 3,3%, Detto Fatto 4,8% di share. Su Italia1 I Simpson 5,6% nel primo episodio e 5,9% nel secondo e 4,2% nel terzo. Su Rai3 Geo 7,4% e 11,1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 7,2%. Su La7 Tagadà 3,4% e Tagadoc 4,4%, Speciale TgLa7 5,3%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,1% di share. Su Canale 5 il Tg5Notte 6,4%. Su Rai2 Ti Sento 4,9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 7,12%. DiMartedì Più 6,25%. Alle 20.00. Tg1 a 6,248 milioni e 22,7%; Tg5 a 4,930 milioni e 12,3%; e TgLa7 a 1,8 milioni e 7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento delle dichiarazioni di diMartedì)