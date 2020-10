Francesca Fagnani: Basta domande su Mentana!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Francesca Fagnani, la fidanzata di Mentana, lancia il nuovo talk di Rai2 che conduce insieme ad Alessandro Giuli. Non ci sta a passare per raccomandata. E tesse le lodi di Santoro e Minoli: “Mi hanno insegnato tutto della televisione, dal montaggio alle riprese, a come si va in video. Michele si sedeva accanto a me ed era così perfezionista da cambiarmi la punteggiatura”.

Francesca Fagnani: «Seguo i miei maestri Santoro e Minoli»

Il Giornale, pagina 24, di Laura Rio.

Francesca Fagnani, nota per le interviste Belve sul canale Nove, un passato nelle redazioni di Servizio Pubblico, Ballarò e La storia siamo noi, da stasera conduce insieme ad Alessandro Giuli Seconda linea su Rai2.

Lei si sente una seconda linea?

«Certo, ma io non attribuisco un significato negativo al concetto. Anzi. Nel nostro programma le seconde linee sono persone che fanno cose importanti anche se non sono conosciute. Io vengo da un lungo percorso giornalistico, ho fatto diverse esperienze lavorative e ora mi trovo in prima linea accanto ad Alessandro che mi ha cercata e mi infonde sicurezza».

Il suo compito è fare da contraltare con un’ottica di sinistra a Giuli?

«Il gioco della doppia conduzione si basa su un’ottica di complementarietà e diversità dei nostri caratteri, più che sulle idee politiche. Ovviamente abbiamo opinioni diverse, che spesso possono anche coincidere, ma l’obiettivo è raccontare la realtà, possibilmente in maniera spiazzante».

Vota a sinistra?

«Non ho mai detto per chi voto. E soprattutto non ha importanza: il giornalista non è il portavoce di un partito politico, il suo compito è raccontare la realtà con correttezza ed equità e trattare gli ospiti nello stesso modo. Spesso quando mi chiamano nei talk mi chiedono: ti mettiamo a destra o sinistra? Mi sembra un approccio sbagliato».

Si può almeno dire chi considera i suoi maestri?

«Santoro e Minoli: mi hanno insegnato tutto della televisione, dal montaggio alle riprese, a come si va in video. Michele si sedeva accanto a me ed era così perfezionista da cambiarmi la punteggiatura».

Cosa risponde a chi malignerà: «ecco, lei è arrivata fin lì anche perché è la fidanzata di Enrico Mentana»?

«Rispondo che non vorrei più domande su Enrico, ho già risposto tante volte. Ora vorrei domande solo su Francesca».

