Ascolti tv 24 gennaio digital e pay: boom Juve su Dazn 209 a pranzo. Napoli 5,2% con la fatal Verona. Valanga rosa accende RaiSport. Vince Paramount

La Lazio alle 18.00 fa meno del Napoli rimontando il Sassuolo. Tra le native digital free: su Paramount Network Mr & Mrs Smith 464mila e 1,8%. Su Rai4 Before I Go To Sleep a 457mila e 1,7%. Su Iris American History X 402mila e 1,6%. Sul 20 Killing Point 379mila e 1,43%.

Ascolti Tv calcio alla sera su Sky: Parma- Sampdoria, vinta dai blucerchiati per due a zero a 515mila spettatori e 1,9%

Milan, Juve, Inter non hanno occupato le collocazioni chiave della domenica del calcio di Serie A, il 24 gennaio 2021, qualcuno anticipando e qualche altro (Juventus) essendo collocato all’ora di pranzo su Dazn. Ed alla sera non è stato ultra popolare il confronto tra Parma e Sampdoria, vinto dai blucerchiati per due a zero (su Sky a 515mila spettatori e 1,9%).

Calcio in primo piano al pomeriggio e al preserale sulla pay domenica 23 gennaio. alle 15.00 Verona-Napoli a 933mila spettatori con il 5,2% di share su Sky; Lazio-Sassuolo (ore 18.00, live Sky) a 799mila spettatori medi con il 3,7% di share. Notevole, quasi da record, il bilancio del due a zero di Juve-Bologna sul 209 di Dazn, capace di attrarre 850mila spettatori ed il 4,3%, che è un risultato alto per la versione broadcast dell’offerta del canale di streaming sportivo di Diletta Leotta.

Tra le native digitali free. Vince a sorpresa il film di Paramount. In day time vola RaiSport con lo sci

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Su Paramount Network Mr & Mrs Smith ha ottenuto 464mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 Before I Go To Sleep a 457mila spettatori e 1,7%. Su Iris American History X 402 spettatori con l’1,6%. Sul 20 Killing Point a 379mila e 1,43%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi a 354mila spettatori e 1,28%. Su Rai5 Vita da orsi a 352mila e 1,3%. Su Cine34 I due carabinieri ha avuto 338mila spettatori con 1,3%. Su Rai Movie Un fidanzato per mia moglie ha attratto 322mila spettatori con l’1,2%. Su La5 The Family Man ha avuto 288mila spettatori con 1,14%. Su TopCrime Colombo ha avuto 271mila spettatori con 1%. Su Tv8 Family Food Fight è stato seguito da 262mila spettatori con l’1% di share. Sul Nove Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei a 208mila spettatori e 0,8%. Su Rai Premium Angelo sotto l’albero a 207mila spettatori con lo 0,8% di share. Su Italia1 Big Bang Theory ha avuto 81mila spettatori con 0,3%. Su La7d Grey’s Anatomy ha avuto 50mila spettatori con 0,2%.

In day time. Su Rai Sport, tra le 10.16 e le 11.44, la Coppa del Mondo di Sci a 710mila spettatori e il 6%. E poi la Coppa del Mondo di Sci femminile 905mila spettatori con il 5,2% (Federica Brignone terza a Crans Montana, fuori Sofia Goggia).

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 638mila spettatori con 2,3%. Su Nove Little big Italy ha trovato 424mila spettatori e l’1,5% di share. In seconda serata. Su Tv8 Tomb Raider ha avuto 206mila spettatori con 2%. Su Nove Bombe su Auschwitz ha trovato 179mila spettatori e 0,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juventus-Bologna)