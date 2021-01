Ascolti tv 10 gennaio digital e pay: Roma-Inter da record sul 209 di Dazn. Juve-Sassuolo e il post di Caressa vanno forte

Calcio e film, ma anche Aldo Giovanni e Giacomo tra le alternative

Calcio in primo piano sulla pay domenica 10 gennaio. Notevoli sono stati i risultati del calcio della Serie A lungo tutto l’arco della giornata. Alle 12.30 su Sky Roma-Inter terminata due a due ha avuto 914mila spettatori ed il 4,5% di share, record stagionale del canale. Questo il resto del bilancio calcio di Serie A: Juventus-Sassuolo (ore 20.45, live Sky) a 1 milione 828 mila spettatori medi con il 6,6% di share; Fiorentina-Cagliari (ore 18.00, live Sky) a 751 mila spettatori medi con il 3,4% di share; Diretta Gol (ore 15.00, live Sky) a 480 mila spettatori medi con il 2,5% di share; Udinese-Napoli (ore 15.00, live Sky) a 474 mila spettatori medi con il 2,5% di share; Parma-Lazio (ore 15.00, live Sky) a 264 mila spettatori medi con l’1,4% di share; totale partite ore 15.00 su Sky a 1 milione 217 mila spettatori medi con il 6,3% di share. Buono anche il bilancio dello studio post partita di Juve-Sassuolo: 1° parte di Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Fabio Capello e company a commentare i match ben 821 mila spettatori medi con il 3,7% di share.

Tra le native digitali free vince Rai4 su Iris

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Su Rai4 3 Days to kill 626mila e 2,4%. Su Iris Jane Eyre 459mila e 1,8%. Su Nove Anplagghed ha conseguito 442mila spettatori e l’1,7%. Su 20 Focus 425mila e 1,6%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 388mila e 1,44%. Su Tv8 Family Food Fight ha riscosso 330mila spettatori e 1,3%. Su RaiMovie Questione di karma 325mila e 1,2%. Su RaiPremium Buddy 299mila e 1,1%. Su La5 Una mamma per amica 255mila e 0,95%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo 288mila e 0,85%. Su Cine34 Baciamo ancora 254mila e 0,96%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Roma-Inter)