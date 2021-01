Ascolti Tv 24 gennaio analisi: Napoli milionaria per Rai1, al 40% in Campania con Serena Rossi. Fiorello e Amadeus da Fazio, ma il picco è di Burioni

Fiction di produzione Rai forte e sempre più spesso in salsa partenopea. Mina Settembre fa 6,254 milioni assurgendo a livelli defilippiani e vola in Campania. Sul secondo gradino Fabio Fazio (in sovrapposizione, senza tavolo) che dà il massimo con la lezione del virologo. Giletti con Salvini fa meno che con Renzi.

Ascolti tv, day time: bene Venier, male D’Urso, va forte Annunziata con Di Maio. In prima serata Serena Rossi ha fatto il 40% di share in Campania, mentre il Friuli l’ha molto penalizzata (12%).

Una scrittura più sofisticata, da romanzo (sulla scorta di una tradizione gloriosa e alta della tv pubblica, ma ora con una sapienza e attitudine più popolare) è stata spesso in questi ultimi anni la chiave del successo delle fiction di produzione di Viale Mazzini. Dopo la poetica di Andrea Camilleri e della Sicilia più chiara e mite, che sana qualche inevitabile ferita piovriana all’identità e all’appeal turistico della Trinacria, pare venuto il periodo di Maurizio De Giovanni, e della riscossa iconografica, sentimentale e valoriale di Napoli, troppo truce e ansiogena nella versione tv gomorriana. I Bastardi di Pizzofalcone (sempre firmato De Giovanni) aveva già proposto la grande bellezza del capoluogo campano, e in realtà nello stesso solco (dello sguardo più benevolo verso Napoli e i napoletani) era arrivata con successo su Rai1 anche Vivi e Lascia vivere (senza però avere come riferimento un caso letterario, diretta da Pappi Corsicato e con Elena Sofia Ricci protagonista) e, ad un altro livello ancora, ‘c’era stata anche L’Amica Geniale. In queste settimane – in attesa dell’esordio di stasera del degiovanniano Il Commissario Ricciardi – sta completando il lavoro Serena Rossi. Il 17 gennaio il battesimo di Mina Settembre aveva conquistato ben 5,8 milioni di spettatori ed il 22,6%. E poi al lunedì la fiction era ancora cresciuta arrivando a quasi 6 milioni di spettatori ed il 23,7%. Ieri – domenica 24 gennaio – la storia che ha nel cast anche Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro e Marina Confalone ha avuto ben 6,254 milioni e il 24,9% triturando la concorrenza e preparando l’esordio di Guanciale/Ricciardi. Serena Rossi ha fatto il 40% di share in Campania, mentre il Friuli l’ha molto penalizzata (12%)

Con Mina Settembre in campo, per Fabio Fazio, Barbara D’Urso e Massimo Giletti la serata andava interpretata in maniera particolare. Sette giorni prima, inoltre, c’era stata Inter-Juventus (2,9 milioni di spettatori ed il 10,5%) a sottrarre a tutti ascolti maschile, mentre ieri sera il calcio pay ha proposto ‘soltanto’ Parma-Sampdoria.

Fazio batte la D’Urso, tavolo a parte. Burioni autorevole e redditizio

Su Rai3 Che tempo che fa ha usato la forza della squadra (Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano e Roberto Saviano) offrendo nella sua intera durata le testimonianze di Paolo Mieli e Carlo Cottarelli sull’attualità politica (con Mieli che ha detto che Cottarelli potrebbe essere il nuovo premier), Walter Ricciardi, Roberto Burioni e Marco Cavaleri in ambito covid, quindi Franco e Beppe Baresi, Amadeus, Fiorello e Vincenzo Mollica, e in ultimo Walter Veltroni. Così Fazio ha raccolto 2,587 milioni di spettatori e 9,6% e poi col tavolo 1,494 milioni di spettatori e 8,2% (la settimana scorsa 2,243 milioni di spettatori ed 8,1% per la trasmissione e poi col tavolo 1,365 milioni di spettatori e 7,3%). Il picco di ascolti del programma è arrivato con la lezione di Burioni, segno della forte attrazione che mantiene l’argomento covid se chi parla è ritenuto autorevole e rilevante (3,3 milioni e 12%).

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso cha puntato tra gli altri su Luca Zaia, Domenico Arcuri, Alessandro Sallusti, Alessandro Cecchi Paone, Alba Parietti, Agostina Belli, Nicolò e Jacopo Zenga, Federico Fashion Style (e la madre), conseguendo nel programma 2,095 milioni di spettatori e l’11,9%, con l’apertura a 2,4 milioni di spettatori con il 8,8% di share (sette giorni prima 1,995 milioni di spettatori e 11% con l’apertura a 2,176 milioni di spettatori con il 7,6% di share).

Rimanendo in tema talk, su La7 Non è l’Arena stavolta ha puntato su Matteo Salvini, alle prese con Tommaso Labate e Augusto Minzolini, e poi ha avuto tra gli ospiti Tommaso Cerno, Gianluigi Paragone, Guido Crosetto, David Parenzo, Jorge Solis, Sandra Amurri, Luigi De Magistris, Pierluigi Stefani, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Ivano Chiesa ed Elisa Rivoira. In questa maniera Giletti ha totalizzato1,181 milioni di spettatori ed il 5,8% con il programma, con la prima parte a 1,291 milioni ed il 4,6% (sette giorni prima a 1,540 milioni di spettatori ed il 5,6% con la prima parte caratterizzata dall’intervista a Matteo Renzi e 889 mila ed il 6,2% con il programma).

Una partita diversa facevano film e telefilm: su Italia 1 Doctor Strange ha conseguito ben 1,6 milioni di spettatori con il 6,3% di share; su Rai2 la serie 9-1-1 è arrivata a 1,148 milioni di spettatori con il 4,2%; su Rete4 Schindler’s List ha attratto 1,030 milioni di spettatori con il 5% di share.

Le altre partite di giornata. Vola Amadeus, idem Insinna

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5,655 milioni di spettatori pari al 20,2%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,658 milioni di spettatori con il 13%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,151 milioni di spettatori e il 4,2%. Su Rai3 presentazione di Che Tempo Che Fa a 2,026 milioni di spettatori e 7,6%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,3 milioni e 4,7% nella prima parte e 1,2 milioni di spettatori e 4,2% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,775 milioni di spettatori e 17,3% e L’Eredità 5,427 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,4 milioni di spettatori e 11,4% di share e Caduta Libera 3,5 milioni di spettatori e 14,7%. Su Rai3 il TGR a 3,5 milioni e 14,1%. Su Rai2 90° Minuto 1,173 milioni di spettatori e 5,6% nella prima parte e 1,325 milioni di spettatori e 5,6% nella seconda parte.

In day time. Solita Venier, bene Mezzora in più

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 12,5%, 14,7% e 23%. A Sua Immagine 16,7% e la Santa Messa 18,4%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18%, Santa Messa 9,5%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 18,7% e Linea Verde 19,4%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,2% e Melaverde 13,7% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 17,65% nella prima parte e al 17,63% nella seconda, con Lino Guanciale tra gli ospiti di Mara Venier. Da Noi… a Ruota Libera al 13,4%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 14,9%, Beautiful 12,8%, Il Segreto 10,3%, Una Vita 10,4%. Domenica Live al 10,8% e al 12,1% con la saga dei Zenga, il fratello di Stefania Orlando, Francesca Cipriani da Barbara D’Urso. Su Rai2 Quelli che Aspettano al 5,65% e Quelli che il Calcio al 6,33%, A tutta rete 5,2%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 9,34% e 7,35% con Luigi di Maio, Giorgio Palù e Pierferdinando Casini ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 6,7% mentre Kilimangiaro 9,8%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 7,5%. Su Canale 5 Tg5 Notte 14,9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,1% e l’Altra DS 3,6%. Su Italia1 Pressing Serie A a 5% e 4,3% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo 5,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,3 milioni e 20,2%; Tg5 a 5,3 milioni e 19,9%. TgLa7 a 992mila e 3,7%. Alle 13.30 Tg1 a 5,4 milioni e 25,4%.

Emanuele Bruno

(Un momento dell’intervista “sanremese”)