Ascolti tv 17 gennaio digital e pay: Inter-Juve da record e Caressa fa il botto al 5%. Rai4 leader free

Ascolti tv ‘altre’, gruppi: Mediaset a 8,4% nell’intera giornata e all’8,3% in prima serata; Rai 7,2% e 4,7%.

Calcio in primo piano sulla pay domenica 17 gennaio. Questo il resto del bilancio dei match di Serie A: alle 15.00 Crotone-Benevento ha avuto 388mila spettatori con il 2,1% di share su Sky; alle 18.00 Atalanta-Genoa ha riscosso 831 mila spettatori medi con il 3,7% di share.

Alle 20.50 su Sky Inter-Juventus, vinta dai nerazzurri per due a zero, ha avuto 2,9 milioni di spettatori ed il 10,5%, battendo il record stagionale di ascolti di Milan-Juve (2,7 milioni e 9,9%) e quello di share di Roma-Juventus (aveva avuto a settembre 2,5 milioni di spettatori ed il 10,2%). Buono anche il bilancio dello studio post partita del Meazza: Sky Calcio Club con Fabio Caressa e company a commentare 1, 034 milioni di spettatori con il 5% di share. Il pre partita, inoltre, aveva avuto 966mila spettatori ed il 3,6%.

Tra le native digitali free vince Rai4

Tra le native digitali free questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Su Rai4 Premonitions 602mila e 2,25%. Su 20 Unstoppable 562mila e 2,1%. Su La5 Una tata magica 367mila e 1,35%. Su Tv8 Family Food Fight ha riscosso 343mila spettatori e 1,3%. Su Nove Supercoppa di Spagna ha conseguito 336mila spettatori e l’1,3%. Su Iris Il cacciatore 326mila e 1,52%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 321mila e 1,23%. Su RaiMovie Contromano 262mila e 1%. Su Cine34 Noi uomini duri 216mila e 0,81%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo 205mila e 0,8%. Su La7d Grey’s Anatomy 79mila e 0,3%. Su Italia2 Big Bang Theory 59mila e 0,22%. Su RaiPremium Penso che un sogno così 52mila e 0,21%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Juventus)