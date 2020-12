Ascolti tv analisi 29 dicembre: nelle feste da fiaba di Rai1, Biancaneve battuta da Cenerentola e Belle. Bocciata Canale5

Julia Roberts e Lily Collins travolgono Cesare Bocci. Ma la Biancaneve di Tarsem Singh perde il confronto con le altre due pellicole fiabesche di Rai1. Grande bellezza opaca per Cologno e ‘Mimì Augello’ non è Alberto Angela.

Ascolti Tv da favola (a cavallo del 20%) per Stefano Coletta, tra il ‘minimo’ del 18,5% di ieri ed il ‘massimo’ del 20,9% di Cenerentola

Prima – fino a qualche anno fa – su Rai1 a Natale titoli come Biancaneve, Cenerentola e La bella e la bestia facevano grandi audience nella trasposizione disneyana in animazione. Quest’anno Stefano Coletta nell’arco di poche serate ha proposto la versione di Kenneth Branagh di Cenerentola (5,162 milioni e il 20,9%), quella di Bill Condon (con Emma Watson, 4,8 milioni ed il 20% il bilancio) della fiaba di Belle, e infine ieri ha proposto la coppia Julia Roberts/Lily Collins diretta da Tarsem Singh. Biancaneve ha perso il confronto indiretto con le altre due fiabe dell’ammiraglia, ma è andato bene arrivando a quota 4,455 milioni e 18,5%, stravincendo e lasciando a distanza la concorrenza di serata; vale inoltre la pena registrare che sette giorni prima su Rai1 il discusso Natale in Casa Cupiello con Sergio Castellitto protagonista aveva ottenuto ben 5,6 milioni di spettatori ed il 23,9%.

Biancaneve, quindi, avrebbe potuto fare di più, specie se si considera il flop dell’ammiraglia rivale: su Canale5 Speciale Viaggio Nella grande bellezza: Nativity, con Cesare Bocci in ricognizione colta, ha avuto solo 1,720 milioni di spettatori e il 7,9% di share. Una chiara bocciatura per la volta narrativa alla Ulisse della rete e di Mimì Augello, che alla prima apparizione però non avevano fatto troppo male.

Con le famiglie in Lockdown non completamente arruolate da Rai1 e Canale5, non sorprendono le prestazioni delle reti ‘giovani’, con Rai2 che ha battuto per ascolti Italia1: Un’ora sola vi vorrei… per le feste, con Enrico Brignano in versione special, ha avuto 2,068 milioni di spettatori e l’8%; diretto al pubblico in crisi di dipendenza dai talk tipici del martedì, che ieri 29 dicembre erano assenti, lo Speciale Le Iene Show – Un anno di Covid ha conseguito 1,858 milioni di spettatori e il 10,9% di share. In coda da registrare come su Rai Tre la seconda e ultima parte di Maria Teresa (1,024 milioni di spettatori ed il 4%) abbia fatto meglio del film di Rete4 (Selvaggi a 902mila spettatori ed il 3,6%). Pur facendo una buona prestazione, infine, su La7 Sabrina (712mila e 3%) ha fatto meno del titolo di Nove (I Magnifici sette a 744mila e 3,3%).

Le altre partite di giornata. Boom Amadeus, Insinna al 25% senza campione

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 6 milioni e 22,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,4 milioni di spettatori e 16,3%. Su Rai3 #Tretre3 1,1 milioni di spettatori con il 4,4%, Un Posto al Sole 1,657 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi Miami 1 milione di spettatori con il 3,9%. Su La7 Otto e mezzo a 1,751 milioni di spettatori e 6,6% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,473 milioni di spettatori e 5,6% di share. Su Rai2 Tg2 Post, 1,227 milioni di spettatori e il 4,5% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,794 milioni e 20% e 5,5 milioni e 25%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,3 milioni di spettatori e 12,4% e 3,6 milioni e 16,8%. Su Rai3 TGR 3,4 milioni di spettatori con il 14,9%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 13,1% e 18,3%; Storie Italiane al 18% e al 16%. Su Canale5 Tg5 Mattina al 17,7%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,2% Su Rai3 Agorà 7,6%, Mi Manda Rai3 5,5%. Su La7 Omnibus 3,3% e 4%, Coffee Break al 3,7%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 14,5% di share. Su Canale 5 Forum al 12,7%. Su Rai2 I fatti vostri 5,5%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,4%. Su Rai3 Elisir a 7,2%, Quante Storie 6,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,5%, nella prima parte e 1,5% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira a 4,6% nella prima parte e 3% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 13,2%; Techetechete 12,5%. La vita in diretta 17%. Su Canale5 Beautiful 15,4%, Una Vita 14,8% di share, Hearts of Christmas 11,4%, GFVIP al 10,8%, Lo spirito di Natale 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,3%. Su La7 Tagadà 2,6% e 1,3%.

In seconda serata su Rai1 Overland 21 8,2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 5,1%. Su Rai2 Puck 3,3%. Le news delle 20.00. Tg1 a 6,7 milioni e 27%; Tg5 a 5,1 milioni e 20,3%; TgLa7 1,255 milioni e 5%.

Le Altre native digitali free in prima serata. Vince Nove davanti a Tv8

Sul Nove I Magnifici Sette 744mila spettatori e 3,3%. Su TV8 Il Bacio di Mezzanotte 630mila e 2,5%. Su Rai4 Hanna a 557mila e 2,2%. Sul 20 Today you die a 513mila e 2%. Su Iris Le colline bruciano a 451mila e 1,8%. Su RaiMovie Smetto quando voglio a 334mila e 1,32%. Su Real Time Primo Appuntamento a 301mila e 1,15%. Su Cine34 Amarcord a 297mila e 1,2%. Su RaiPremium Io sono mia a 295mila e 1,2%. Su La5 il Grande Fratello Vip 246mila spettatori con l’1,3% di share. Su TopCrime Forever a 212mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Viaggio nella grande bellezza)