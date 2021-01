Ascolti tv 4 gennaio analisi: Signorini batte Castellitto. Ranucci bastona Forza Italia, Porro e Renzi. Boom in Friuli

Ascolti: dietro le ammiraglie e Report, è Top Gun il film sorpresa. Porro fa bene con Renzi, ma è distantissimo da Ranucci e sembra fare un altro mestiere

Non tutti film di Rai1 in queste settimane sono riusciti a battere Alfonso Signorini e i vipponi. Ieri – lunedì 4 gennaio – l’impresa non è riuscita a Sergio Castellitto e alla prima tv de Il tuttofare: su Rai1 la commedia nazionale ha raccolto solo 3,231 milioni di spettatori ed il 12,6%, finendo distante dalla puntata del reality caratterizzata dall’eliminazione di Giacomo Urtis e dalla liberazione dei veleni di Antonella Elia.

Report regione per regione

Su Canale 5 la puntata di GFVip è arrivata fino a quota 3,491 milioni ed il 19,6%, vincendo la serata abbastanza facilmente. Ma il vero campione di giornata è stato Sigfrido Ranucci. La puntatona di Report incentrata sulla trattativa stato-mafia ha riscosso quasi 3 milioni di spettatori e l’11,5% di share, rimando lontano ma non troppo dal record stagionale del programma (3,450 milioni ed il 13,3%). Interessanti le performance ottenute sui singoli bacini regionali: il programma di Rai3 ha fatto il massimo in Friuli (18,3%), ed è rimasto ampiamente sopra media in Umbria (14,1%), Calabria 13,6%), Puglia (12,7%), Lombardia (12,5%,, Sardegna (12,4%). In Sicilia, invece, dove era presumibile un interesse maggiore, Ranucci è rimasto sostanzialmente in media (11,6%), mentre è andato ampiamente sotto in Campania (8,2%) e quindi, ha fatto male nelle meno rilevanti Molise (4,5%) e Valle D’Aosta (2,9%).

Sul quarto gradino della graduatoria si è issato il film cult di Italia 1 (Top Gun a 1,551 milioni ed il 6,1%), battendo una buona performance di Nicola Porro. Mai in vacanza, Quarta Repubblica, ospitando tra gli altri Matteo Renzi, Giulio Sapelli, Pierpaolo Sileri, suor Anna Monia Alfieri, Alfonso Celotto, Mario Giordano, Tobias Piller e dando spazio a Gene Gnocchi, ha avuto ben 1,296 milioni di spettatori e il 5,9% di share, migliorando di un decimale rispetto alla puntata precedente. Porro ha battuto due film: su Rai2 Io e Marley a 1 milione di spettatori e 4% e su La7 Robinson Crusoe a 611mila e 2,3%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno al 20,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 16,8%. Su Italia1 CSI Miami 4,4%. Su Rai3 Che succ3de? 4,7% e Un Posto al Sole 6,3%. Su La7 Uozzap 3,7% di share. Su Rete 4 Stasera Italia, con Veronica Gentili al posto di Barbara Palombelli, ha avuto il 5,8% di share e poi 5,8%. Su Rai2 Tg2 Post si è fermato al 4,9% di share con Manuela Moreno.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 20%, mentre L’Eredità il 24,1%; su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 12,2% di share e Caduta Libera 15,5% di share. Su Rai3 il TGR 15,3% di share

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 13,2% e 18,2%; Storie Italiane 16,2% e 15,8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 16,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,7%. Su Rai3 Agorà 8% di share, Mi Manda RaiTre al 4,5%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break 3,5%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,2%. Su Canale 5 Forum 14,7% in replica. Su Rai2 Fatti Vostri 5,4% e 7,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,5%. Su Rai3 Elisir 5,6%, Quante Storie 6%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share e 1,6%, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 4,7% e 3,2%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,5% e Il Paradiso delle signore 15,5%. Vita in diretta 17,3% di share (presentazione 16,3%). Su Canale5 Beautiful 16,5%, Una Vita 15,8%, La magia del Natale 12,7%, il Grande Fratello Vip 10,4%, Inga Lindstrom 8,6%. Su Rai 2 Detto fatto 5,4%. Su Rai3 Geo 8,9% e 12,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,5%. Su La7 Tagadà 2,6% e 1,8%.

In seconda serata su Rai1 Hugo Cabret 5,9%. Su Canale 5 il Tg5 Notte 13,5%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 1,6%. Su Rai 3 Solo Insieme-La sorpresa di Francesco 8,6%. Su Italia1 Tiki Taka 5% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,4 milioni e 25%, Tg5 5,074 milioni e 19,5%; TgLa7 a 1,5 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Report)