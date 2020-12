Amadeus brinda in studio, Signorini in Casa

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: reti Rai unificate per il San Silvestro. E niente spettacolo in piazza. Cancellato lo show con Federica Panicucci: Canale 5 risparmia e fa il countdown dal Grande Fratello Vip.

Capodanno, show in studio per Amadeus. La Panicucci cancellata

ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.

Amadeus e Federica Panicucci debbono tornare sui loro passi. Niente Capodanno in Umbria per Amadeus, troppo difficile in clima Covid-19 aspettare il nuovo anno in diretta dall’Acciaieria di Terni, com’era stato previsto. Lo show, quindi, sarà in forma ridotta e ai svolgerà dallo studio Frizzi-5 di Roma (ex Dear). Sarà trasmesso a reti unificate.

Se Amadeus è stato dirottato, la Panicucci è stata addirittura cancellata. Anche Canale5 ha preso atto dell’impossibilità di uno show in piazza e quindi dei relativi sponsor. Perciò bisognerà accontentarsi di un Capodanno al risparmio con una serata speciale del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

(…)

Barbara D’Urso è rimasta al buio. Durante Live (Canale5) succede un blackout, per alcuni minuti manca la luce e la conduttrice chiede alla regia di inquadrare lo studio pressoché impraticabile.

Alessandro Borghese (4 ristoranti, SkyUno) spiega la sfida al Covid-19: «Abbiamo selezionato le zone dove ci sono minori restrizioni e visitiamo i ristoranti a pranzo anziché a cena. Inoltre, c’è un maggiore distanziamento tra i commensali a tavola e io indosso i guanti quando vado a ispezionare la cucina. Per il resto è stata mantenuta l’anima del programma».

(…)

Sigfrido Ranucci (Report, Rai3) ha ricevuto una lettera, spedita da Padova, firmata Nuove Brigate Rosse. II vertice Rai gli ha espresso solidarietà: «La Rai supporta il giornalismo come attività tutelata dalla Carta Costituzionale, in particolare il giornalismo di inchiesta portato avanti con serietà e professionalità».

Stefano De Martino confermato per la sesta edizione di Stasera tutto è possibile (Rai2), programma che ruota attorno a prove di abilità, di ballo e di canto da parte di personaggi dello spettacolo. La prima edizione, nel 2015, fu tenuta a battesimo da Amadeus. ln realtà l’audience è andata calando nel tempo, con una media lo scorso anno di un milione e mezzo di telespettatori, ma è stato deciso di riprovare, forse perché la rete è a corto di nuove idee. Da lunedì 18 gennaio.

(Nella foto Amadeus)