Ascolti tv 11 novembre digital e pay: SkyTg24, si riaccendono i numeri del contagio. Rai4 e altre 3 tv sopra il 2,5%

I numeri della pandemia tornano a correre anche su Sky, all’1,4% alle 18.00. Tra le native digitali free in prima serata: su Rai4 Daughter of the wolf - La figlia del lupo 678mila e 2,7%. Su Iris Unbroken 668mila spettatori e 3%. Su 20 per Il Risolutore 642mila e 2,7%. Su Tv8 X Factor 503mila e 2,7%.

Ascolti tv access: grande sfida tra Papi e Corsi senza I Soliti Ignoti nella fascia

I contagi dilagano e automaticamente si è riaccesa l’attenzione su uno dei pochi programmi della televisione italiana che parla con cognizione di causa delle cifre che conteggiano malati, morti, guariti, indicando un credibile andamento delle curve. Ieri mercoledì 11 novembre alle 18.00 su SkyTg24 I Numeri della pandemia ha riscosso 261mila spettatori e l’1,4% di share. Lo stesso numero di spettatori, 261mila ma con l’1% di share, ha invece seguito l’edizione delle news delle 20.00 della testata diretta da Giuseppe De Bellis. partite meno decisive in calendario. Su SkyUno, inoltre, X Factor The Road a 64 mila spettatori di flusso e 0,3%.

Tra le native digitali free in prima serata vince Rai4 davanti a Iris, che fa meglio per share

In prima serata su Rai4 Daughter of the wolf – La figlia del lupo ha avuto 678mila e 2,7%. Su Iris Unbroken ha riscosso 668mila spettatori e 3%. Su 20 per Il Risolutore 642mila e 2,7%. Su Tv8 X Factor 503mila e 2,7%. Su La5 per Un principe per l’estate 486mila e 2%. Su Nove L’Assedio a 428mila e 1,9%. Su Rai Movie La pazza gioia ha avuto 412mila spettatori e 1,7%. Su Rai Premium Maiorca Crime ha raccolto 296mila spettatori con 1,1%. Su Top Crime per Delitto madonna nera 263mila e 1,14%. Su Real Time Primo appuntamento 261mila e 1,1%. Su Cine34 La bellezza del somaro ha avuto 228mila spettatori e 0,93%.

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi, cuochi a tutto spiano, Volpe male, Maisano contro la fabbrica delle fake news

In access senza Amadeus vince Papi. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 730mila spettatori con il 2,7%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 676mila spettatori con 2,5%. Su Rai4 Criminal Minds 339mila spettatori e 1,2%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 31mila spettatori con lo 0,5%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 112mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 L’incubo delle cheerleader 379mila spettatori e 2,6% e Un weekend sulla neve a 332mila spettatori e 2,6%, Vite da Copertina ha raccolto 156mila spettatori con l’1%.

In preserale Su Nove Little Big Italy a 334mila e 1,5%, su Tv8 Cuochi d’Italia a 324mila e 1,3%.

In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 135mila e 2,7%, su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 143mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkyTg24)