Ascolti tv analisi 11 novembre: l’Italia fa più del minimo. Vanno bene Hunziker, Sciarelli e Bella Thorne

La nazionale vince, ma l'amichevole non infiamma gli ascolti tv. Guadagnano spettatori sia Canale5 con "All together Now", sia Rai3 con "Chi l'ha visto?".

Ascolti tv access: anche senza Amadeus e col calcio Gruber stacca Moreno e Palombelli

Attesa e tensione a scartamento ridotto per la partita amichevole della nostra Nazionale di calcio, in campo con una formazione quasi sperimentale e, causa Covid, con in panchina Alberico Evani, detto Chicco, al posto di Roberto Mancini (positivo al corona virus). Nella serata tv dell’11 novembre si riproponeva poi, per il resto, la griglia di sette giorni prima. E anche in tema di riscontri dei meter, non sono state tante le sorprese. Sono cresciute, specie dopo il fischio finale del match di Firenze, le trasmissioni mirate su un target più femminile, con una bella prova sia di Michelle Hunziker, che di Federica Sciarelli, nonché del film sentimentale e drammatico di Rai2.

La graduatoria di prima serata. Rai1 passa il testimone a Canale5. Bene Rai3 e Rai2

In prima serata Italia-Estonia, ha avuto 4,162 milioni di spettatori ed il 15,7%. Un bilancio ottimo se si considera che il match era stato definito inutile da molti giornalisti sportivi e che il sette di ottobre Italia-Moldova, altra amichevole a basso stress e significato, aveva avuto 3,766 milioni di spettatori ed il 15%, agguantando uno dei più bassi risultati storici, visto che Italia-Islanda nell’agosto del 2004 aveva avuto 3,746 milioni di spettatori ed il 22,9%. Evani, grazie alle prodezze dei Grifo e Orsolini, ha fato molto meglio del minimo.

Su Canale5 però All Together Now, con Michelle Hunziker che ora schiera oltre al ‘muro’ anche J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo nella giuria vip, è molto cresciuta. La trasmissione ha conseguito 3,289 milioni di spettatori ed il 16% di share (al battesimo aveva avuto2,821 milioni di spettatori ed il 14,8% di share) portando a casa un bilancio sopra la media delle trasmissioni leggere della rete.

In netta crescita, in progresso di oltre due punti, sul podio si è confermata Rai Tre (Chi l’ha visto? a 1,252 milioni di spettatori e 10,5%), che ha preceduto il film rosa malinconia di Rai2 (Il sole a mezzanotte a 1,8 milioni di spettatori e 7,2%) e la pellicola di Italia1 (Sherlock Holmes a 1,450 milioni di spettatori e 6,6%). Tra i programmi sull’informazione Barbara Palombelli è calata leggermente rispetto al precedente speciale di prima serata ma ha staccato Andrea Purgatori (in leggero progresso). Su Rete 4 il prolungamento di Stasera Italia con Dario Franceschini, ha totalizzato 886mila spettatori e 4,1% di share (904mila spettatori e 4% di share sette giorni prima). Mentre Atlantide, avendo come focus le derive psicopatologiche del covid, ma anche il docu su terrapiattisti e negazionisti, ha conquistato 687mila spettatori e il 3,6%.

In access questi gli equilibri. Nazionale a basso impatto su Rai1: cresce Cucciari, Gruber vince tra i talk con Moreno che supera Palombelli

Su Canale5 Striscia la Notizia a 4,559 milioni di spettatori con il 16,5%. Su Italia1 C.S.I. 1,1 milioni di spettatori con il 4,1%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,5 milioni di spettatori (5,7%) e Un Posto al Sole da 1,9 milioni di spettatori e 6,9%. Su La7 per Otto e Mezzo con Sandra Zampa, Gianrico Carofiglio e Stefano Feltri tra gli ospiti di Lilli Gruber, 2 milioni e 7,2%. Su Rai2 Tg2 Post con Maurizio Lupi, Giorgio Palù, Carlo Fidanza, Alexandar Iahnadjiev, Massimo D’amore tra gli ospiti di Manuela Moreno a 1,371 milioni e 4,8% di share. Su Rete4 Stasera Italia con Stefano Bonaga, Marco Rizzo, Carlo Cottarelli, Cesara Buonamici e Pietro Schenaldi tra gli ospiti a 1,450 milioni e 5,2% di share.

Le altre partite di giornata: bene Insinna, Panicucci, Palombelli del mattino, Paradiso e Matano

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,6 milioni e 19% e 5,079 milioni e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera a 3,1 milioni di spettatori e 16,7% e 4,3 milioni e 19,4%. Su Rai3 TGR 3,9 milioni di spettatori con il 16,6%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16%; Storie Italiane al 15,7% e 13,8%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,8%, 17,6% e 14,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3% Su Rai3 Agorà 9%, Mi Manda Rai3 7%. Su La7 Omnibus 3,4% e 3,3%, Coffee Break al 3,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13% di share. Su Canale 5 Forum al 16,4%. Su Rai2 I fatti vostri 6% e 7,8%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,3%. Su Rai3 Elisir a 7,1%, Quante Storie 6,1%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,5%, nella prima parte e 1,5% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,7% nella prima parte e 4,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,7%; Paradiso delle Signore 17,8%. La vita in diretta 16,3%. Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 16,9% di share, Uomini e Donne 22%, GFVIP al 17,8%, Il Segreto al 15,4%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,1% nella prima parte, 15,1% nella seconda parte e 14,1% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,3%, Detto Fatto 3,8%. Su Italia1 I Simpson 7,2%, nel primo episodio, 7,4% nel secondo episodio e 6,5% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 9,2% e 12,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 3,7% e 3,2%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta 8,1% di share. Su Canale 5 Tg5 11,2%. Su Rai2 restart 2,8%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 9,8%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,3 milioni e 24,6%; Tg5 a 5,293 milioni e 20,3%; TgLa7 1,673 milioni e 6,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Il sole di mezzanotte)