Ascolti tv 11 novembre 2020: Azzurri a valanga sull’Estonia e in Auditel, crescono Canale5 e Rai3

Ieri, mercoledì 11 novembre 2020, l’amichevole dell’Italia vince in campo e in tv, migliora il talent show canoro con Michelle Hunziker, bene anche la Sciarelli.

Italia-Estonia 15,72%, All Together Now 15,97% e Chi l’ha visto? 10,49%

Azzurri di Mancini (anche se assente causa Covid-19) in campo su Rai1 in amichevole con l’Estonia, vinta per 4 a 0, con una share media del 15,72% e 4,162 milioni di tifosi collegati.

Seconda posizione per All Together Now su Canale5 con il 15,97% e 3,289 milioni di telespettatori. Il talent show canoro con Michelle Hunziker e J-Ax settimana scorsa aveva fatto il 14,80% e 2,821 milioni.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,49% e 2,252 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto l’8,35% e 1,8 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il film Il sole a mezzanotte su Rai2 al 7,24% e 1,797 milioni, poi il film Sherlock Holmes su Italia1 al 6,62% e 1,450 milioni e Stasera Italia Speciale su Rete4 al 4,07% e 886 mila.

Chiudono Atlantide su La7 al 3,63% e 687 mila contatti, poi X Factor 2020 – Live su Tv8 al 2,7% e 503 mila e L’Assedio sul Nove all’1,9% e 428 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,4%.

Guess my age su Tv8 al 2,66% e 729 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,47% e 676 mila.

