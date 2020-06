Ascolti Tv 17 giugno digital e pay: SkyTg24 fa l’1,3% con I Numeri della pandemia. Dazn fa il 2,4% con l’Inter sul 209. Tv8 precede Nove, Cielo e Iris

In tema news, tra le 18.00 e le 19.00 circa SkyTg24 ha ottenuto 128mila spettatori. In prima serata tra le native digitali free: su Tv8 Due cuori ed una provetta a 582mila e 2,8%. Su Nove E io non Pago 469mila con il 2,3%, su Cielo Minaccia Glaciale 399mila e 1,8%, Su Iris Green Zone 398mila ed 1,8%.

Fenomeni ascolti: al mattino su Tv2000 il Santo Rosario al 6,9%. Su Sky Roma-Sampdoria 253mila spettatori e l’1,2%

Sette giorni prima gran parte del pubblico Sky si era sintonizzato su Rai1 per guardare la finalissima di Coppa Italia, Napoli-Juventus. Ieri, invece, mercoledì 24 giugno, il calcio della Serie A, senza botti pirotecnici però, è stato protagonista sulla pay.

In onda dalle 19.30 sul 209 di Dazn, la partita dell’Inter, che ha pareggiato tre a tre col Sassuolo, ha portato a casa 449 mila spettatori ed il 2,4%. In serata ancora maglie nerazzurre e poi protagoniste entrambe le romane su Sky. Atalanta-Lazio match clou della giornata terminato con il successo in rimonta per tre a due della Dea, ha conseguito 691mila e il 3,4%. Mentre Roma-Sampdoria, terminata con la vittoria giallorossa firmata Edwin Dzeko, ha raccolto 253mila spettatori e l’1,2%, con Diretta Gol a 190mila e 0,9%. In pratica il football dalle 21.45 in poi su Sky si è attestato a poco più di un milione di spettatori ed il 5,5% di share. Inoltre sempre su Sky TG24 I numeri della pandemia dalle 18 alle 19 ha avuto 128 mila spettatori medi con l’1,31% di share.

In prime time le native digital: vince Nove su Iris e Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Due cuori ed una provetta a 582mila spettatori e 2,8%. Sul Nove E io non Pago – L’Italia dei Furbetti ha raccolto 469mila spettatori con il 2,3%, su Cielo Cold Zone – Minaccia Glaciale a 399mila spettatori e all’1,8%, Su Iris Green Zone ha raccolto 398mila spettatori ed 1,8%. Su Rai Movie Lasciati andare a 345mila spettatori e 1,6%. Su Rai4 Underworld-Il risveglio ha avuto 328mila spettatori e 1,5%. Su Rai Premium La notte di San Giovanni ha avuto 216mila spettatori e 1,1%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 287mila spettatori con l’1,7%.

In access questi gli ascolti. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 395mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha coinvolto 319mila spettatori con 1,5%. Su Nove Litlle big Italy ha raccolto 219mila spettatori con l’1,1%.

Nel pomeriggio su TV8 Per Te, Con Amore raccoglie 418mila e il 4,6%, Vite da Copertina 271mila spettatori con il 2,9%.

Al mattino su Tv2000 il Santo Rosario 296mila spettatori con il 6,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Sassuolo)