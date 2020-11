Ascolti tv 10 novembre digital e pay: Matrimonio a prima vista corre coi litigi. Iris con John Wayne, che batte Django Unchained su Rai4

Ascolti tv: su Tv8 Ogni Mattina permane un trend deludente

Non c’era il calcio della Champions League, e per le tematiche tv all-news è tornata fisiologica l’attenzione sugli Usa, martedì 10 novembre. Tra le generaliste stavolta ha vinto L’Orologio del diavolo su Rai1, a quota 4,8 milioni con il 20,1%. Ma il fenomeno di serata è stato ancora una volta Il Collegio, capace di concentrare tanti giovani su Rai2 e battere Canale 5 e Le Iene candidandosi naturalmente ad essere il prossimo format di Rai2 nel mirino di SkyUno. A proposito di trasmissioni pay e free dal destino incrociato, ieri ha fatto ancora una volta molto bene Matrimonio a prima vista su Real Time nella collocazione classica del martedì, con una serie di snodi hot delle storie. Su SkyUno, comunque, ieri Antonino Chef Academy ha ottenuto 156mila spettatori di flusso e 0,6% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Real Time davanti ad una forte Iris western

In prima serata su Real time Matrimonio a prima vista 786mila spettatori e 2,9%. Su Iris Il grande Jake a 700mila e 2,74% uno degli ultimi grandi western con John Wayne. Su Rai4 Django Unchained 547mila spettatori e 2,5%. Su Rai5 The Most Beautiful Day – Il giorno più bello 386mila spettatori e 1,5%. Su Rai Premium Immenhof a 383mila spettatori e 1,5%. Su 20 Pacific Rim a 352mila e 1,4%. Su Nove The November Man 433mila e 1,8%. Su Tv8 La tradizione di Natale a 350mila e 1,4%. Su Cine34 Il cosmo sul comò 281mila e 1,1%. Su Rai Movie The Social Network 270mila spettatori e l’1,04%. Su TopCrime Chicago PD 221mila spettatori e 0,8%; su La5 GF Vip 166mila spettatori e 0,9%.

Le altre partite: grande sfida Papi vs Corsi, Volpe male, cuochi dappertutto, bene i film pomeridiani di Tv8

In access. Su Tv8 Guess my age a 635mila e 2,3%. Su Nove Deal with it ha raccolto 631mila spettatori e 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds a 437mila e 1,6%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 355mila spettatori con l’1,5%. Su Nove Little Big Italy a 326mila e 1,4%. Su Rai4 Wonderland – Speciale Lucca Changes 2020” 89mila spettatori e 1,1%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 40mila spettatori e 0,6%. Ogni Mattina dopo il tg 89mila e 0,6%.

Al pomeriggio su Tv8 Per amore di Megan 322mila spettatori e 2,3%; Cupido natalizio 324mila spettatori e 2,7%; Vite da Copertina 171mila spettatori con l’1,2%.

In seconda serata su Nove The Novembre Man 148mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 X Factor 79mila e 0,9%. Su Rai4 il film horror Rupture 83mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Matrimonio a prima vista)