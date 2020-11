Ascolti tv analisi 10 novembre: Fiorellino, Collegio (col preside ‘sfanculato’), Iene, Floris con Prodi e il Berlusca. Canale5 crolla all’8%

Ascolti tv talk: in access Otto e Mezzo supera 2,3 milioni e straccia Moreno che batte Palombelli. Altro boom del TgR in preserale

Non ha fatto il botto, ma è andata bene. In un contesto in cui è più complicato per il pubblico affezionarsi a temi sociali diversi da quelli dell’attualità. Gli orologi del diavolo ieri, martedì 10 novembre, è calato a 4,8 milioni, ma è rimasto sopra la soglia critica (per le fiction di successo) del 20% di share. Si può considerare compiuta, in attesa delle prossime puntate, la mission di Beppe Fiorello. Del resto va considerato quanto male, piuttosto, abbia fatto l’avversaria più diretta, Canale 5: Se son rose, prima tv di e con Leonardo Pieraccioni, ha conseguito soltanto 1,9 milioni circa e l’8% di share. la pellicola è stata travolta dagli ascoltatori fedeli de Il Collegio: anche ieri posizionatosi vicino a quota 2,5 milioni di spettatori (10,6%) con un pubblico stracarico, inoltre, di target ultra giovanili e famiglie giovani. Nella scorsa puntata il docureality era arrivato a quota 2,469 milioni e 10,6%, dopo l’esordio a 2,520 milioni di spettatori e 11,6%. Anche ieri con la puntata caratterizzata dal ‘fanculo’ al preside di Aurora Morabito (cacciata dalla scuola) ha stracciato Le Iene, che hanno ottenuto 1,7 milioni ed il 9,6%, in progresso rispetto a sette giorni prima (1,5 milioni di spettatori e 8,2% di share), e in chiaro vantaggio sui talk d’informazione.

Nella serata caratterizzata dai dati preoccupanti sia sul fronte dell’avanzamento del contagio che su quello dei morti e con la prospettiva di un lockdown totale solo temperati dalle notizie sul vaccino della Pfizer, sono cresciute un po’ le prestazioni di Giovanni Floris e Bianca Berlinguer, mentre sono un po’ calate quelle di Mario Giordano.

Su La7 DiMartedì ha schierato Ilaria Capua, Romano Prodi, Massimo Giannini, Pierpaolo Sileri, Giovanni Toti, Concita De Gregorio, Alessandro Sallusti, Marco Damilano, Stefania Salmaso, Barbara Gallavotti, Roberto Saviano, Silvio Berlusconi, Fabrizio Pregliasco, Francesco Stellacci, Myrta Merlino, Edward Luttwak, Pietro Senaldi, Barbara Gallavotti, Nando Pagnoncelli, Roberto Vecchioni, Walter Ricciardi, Monica Guerritore, Massimo Nava. E parlando molto di Covid ha conquistato 1,371 milioni di spettatori e il 5,8% (1,3 milioni e 5,5% sette giorni prima).

Su Rai Tre #Cartabianca schierando Massimo Galli, Lucia Annunziata, Bruno Vespa, Francesco Boccia, Massimiliano Fedriga, Manlio Di Stefano, Andrea Scanzi, Natale Giunta, Sandro Venzo, Enrico Lucci ha conseguito 1,217 milioni di spettatori ed il 5,3% (la settimana scorsa aveva ottenuto 1,058 milioni di spettatori ed il 4,5%).

Su Rete4 Fuori dal coro, ha ospitato Luca Zaia, Attilio Fontana, Matteo Bassetti, Luigi Cavanna, Pierluigi Garavelli, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio. Così facendo Mario Giordano ha conquistato 943mila spettatori ed il 4,8% (1,056 milioni di spettatori ed il 5,3% il bilancio di sette giorni prima).

Tra le poche alternative ansiolitiche della serata, da registrare inoltre il solito buon risultato di Matrimonio a prima vista su Real Time (ieri a 786mila e 2,9%). Inoltre su Iris Il grande Jake ha riscosso 700mila spettatori ed il 2,74%.

Le altre partite di giornata. Amadeus batte Striscia, volano Insinna ed il TGR, Clerici e Bortone più toniche, Vespa batte Costanzo

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,497 milioni e 19,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,5 milioni di spettatori e 16,1%. Su Rai3 Che succ3de 1,386 milioni di spettatori con il 5,2%, Un Posto al Sole 1,790 milioni di spettatori con il 6,4%. Su Italia1 Csi 1,180 milioni di spettatori con il 4,3%. Su La7 Otto e mezzo con Serena Dandini, Marco Travaglio e Franco Locatelli ospiti di Lilli Gruber, a 2,348 milioni di spettatori e 8,4% di share.

Su Rai2 Tg2 Post, risucchiato da Il Collegio ha raccolto 1,548 milioni di spettatori e il 5,5% di share con Paola De Micheli ospite di Manuela Moreno e con Gennaro Sangiuliano. Su Rete4 Stasera Italia, con Luigi Brugnaro, Elisabetta Franchi, Pierferdinando Casini, Giampiero Mughini tra gli ospiti di Barbara Palombelli, ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori e 4,8% di share e poi 1,290 milioni e 4,6%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,5 milioni e 18,6% e 5 milioni e 22,2%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,783 milioni di spettatori e 15,2% e 3,988 milioni e 18%. Su Rai3 TGR 4,056 milioni di spettatori con il 17,2%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,2%; Storie Italiane al 15,1% e 14,2%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,6%, 17,7%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,8% Su Rai3 Agorà 9,1%, Mi Manda Rai3 6,5%. Su La7 Omnibus 3,4%, Coffee Break al 4,4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,2% di share. Su Canale 5 Forum al 16,7%. Su Rai2 I fatti vostri 5,4% e 7,7%. Su Italia1 Sport Mediaset a 5,8%. Su Rai3 Elisir a 8,1%, Quante Storie 6,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,7%, nella prima parte e 1,8% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,8% nella prima parte e 4,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12%; Paradiso delle Signore 17,1%. La vita in diretta 15,7%. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 18,1% di share, Uomini e Donne 23,2%, GFVIP al 18,5%, Il Segreto al 16,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,9% nella prima parte, 15% nella seconda parte e 13,2% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,5%, Quasi Detto Fatto 3,2% e Detto Fatto 4,9%. Su Italia1 I Simpson 5,7%, nel primo episodio, 6,1% nel secondo episodio e 5,7% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 7,8% e 12,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 3,8% e 3,5%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta all’11,9% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 10,1%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 3,9%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 5,5%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,6 milioni e 25,4%; Tg5 a 5,2 milioni e 19,8%; TgLa7 1,584 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Aurora Morabito in un momento cloù de Il Collegio)