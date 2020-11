Ascolti tv 10 novembre 2020: Beppe Fiorello vince ancora. Molto bene Il collegio

Gli orologi del diavolo 20,20%, Il collegio 10,55% e Se son rose 7,99%

Senza la partite di Champions League cambiano gli equilibri degli ascolti tv del martedì sera, con la seconda puntata de Gli orologi del diavolo su Rai1 che ha registrato il 20,20% di share media con 4,799 milioni di telespettatori. Ieri la fiction con Beppe Fiorello aveva raccolto il 20,99% e 5,1 milioni.

Dietro si piazza Il collegio 5 su Rai2 con il 10,55% e 2,476 milioni di contatti. Settimana scorsa il docu-reality aveva portato a casa il 10,55% e 2,4 milioni

Terza posizione per il film Se son rose… su Canale5 con il 7,99% e 1,889 milioni d’italiani collegati.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con Le Iene Show su Italia1 al 9,59% e 1,730 milioni di spettatori, poi diMartedì su La7 al 5,81% e 1,371 milioni, #Cartabianca su Rai3 5,27% e 1,217 milioni e Fuori dal coro su Rete4 al 4,84% e 943 mila.

Chiudono i film The November Man sul Nove all’1,8% e 433 mila e La tradizione del Natale su Tv8 all’1,4% e 350 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,24%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,01%.

Guess my age su Tv8 al 2,3% e 635 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,3% e 631 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Gli orologi del diavolo)