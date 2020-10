Ascolti tv analisi 27 ottobre: Il Collegio stronca le Iene e riossigena Rai2: 46% tra gli 8-14 e 43,5% tra i 15-19. Imma batte Checco

Incidenti e virologi nei talk, Atalanta in Champions League, il nuovo Collegio contro le Iene senza Alessia Marcuzzi, Tataranni in replica vs. Checco Zalone ieri sera in tv. Vince la fiction materana di Rai1, ma il fenomeno di giornata è il docureality di Rai2, che batte Italia1 e doppia Floris, Berlinguer e Giordano. Vespa batte Costanzo in seconda serata.