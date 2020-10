Ascolti tv 21 ottobre digital e pay: Nerazzurri accendono il calcio pay. Matrimonio a prima vista boom anche al mercoledì

Ascolti Inter a 700mila su Sky, Atalanta 125 mila, tutti i match pay a 1,250 milioni. Tra le native digitali free in prima serata: su Real Time Matrimonio a prima vista a 866mila e 3,32%. Su Iris Lo Squalo a 531mila spettatori e 2,3%. Su 20 per Belly of the beast 500mila e 2%.

Ascolti Champions League ore 21.00: i match su Sky hanno conseguito 1,250 milioni di spettatori con il 4,8% (con Inter-Gladbach a 4,2 milioni e 16,5% su Canale5)

La passione per il calcio conta e fa la differenza nella tv italiana, e non è un caso che Sky (che ha comprato i diritti con Mediaset, oltre al new comer Amazon) abbia riconfermato l’investimento per la Champions League anche per il prossimo triennio della massima competizione per club. E ieri – mercoledì 21 ottobre – molti tra gli abbonati Sky hanno visto le partite in onda alle 21.00, nonostante il buon risultato di Inter-Gladbach free su Canale 5 (4,239 milioni di spettatori ed il 16,5%). Su Sky il pareggio del Meazza della squadra di Antonio Conte con il Borussia M. ha avuto 700mila spettatori ed il 2,7%, mentre la clamorosa vittoria danese della Dea (Midtjylland-Atalanta zero a quattro) ha portato a casa ulteriori 125 mila spettatori; quindi complessivamente dalle 21.00 i match su Sky hanno conseguito 1,250 milioni di spettatori con il 4,8%.

Ma ieri è stata vivace e aperta anche la partita tra le opzioni alternative free alle proposte generaliste. Anche in prima serata, con Matrimonio a prima vista che si è spostato dal martedì al mercoledì su Real Time proprio per costituire un punto di approdo naturale per le donne in uscita da Canale5, a costo anche di ‘danneggiare’ la prima puntata de L’Assedio di Daria Bignardi sulla sorellina Nove.

Tra le native digitali free vince Real Time

In prima serata su Real Time Matrimonio a prima vista a 866mila e 3,32%. Su Iris Lo Squalo a 531mila spettatori e 2,3%. Su 20 per Belly of the beast 500mila e 2%. Su Rai4 Sei ancora qui a 432mila e 1,8%. Su Rai Premium LastCop ha raccolto 410mila spettatori con l’1,7%. Su Tv8 Escobar-Il fascino del male a 368mila spettatori ed 1,55%. Su Rai Movie La scelta ha avuto 316mila spettatori e 1,24%. Su Nove per L’assedio 235mila e 1% di share. Su Top Crime per Law & order 208mila e 0,8%. Su Real Su La5 per Grande Fratello Vip 196mila e 1,1%.

Nel preserale, vince la cucina. Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 299mila spettatori con 1,3%.

In access. Corsi domina. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 618mila spettatori con il 2,3%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 573mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds 367mila spettatori e 1,4%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 50mila spettatori con lo 0,9%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 94mila spettatori con lo 0,7%.

Al pomeriggio su Vite da Copertina ha raccolto 132mila spettatori con l’1,1%.

In seconda serata su Tv8 X Factor 163mila e 1,9%. Su Nove L’Assedio (r) 60mila e 1,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Inter-Borussia M.)