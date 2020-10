Ascolti tv analisi 21 ottobre: Inter, Angela e Iene in sequenza al comando. I matrimoni di Real Time assediano la Bignardi

Tanti cambi di canale in una serata in cui prima domina la Champions League, con Inter-Borussia M. a quasi 5 milioni ed il 19,2% tra Canale 5 e Sky. Poi passa al comando Alberto Angela e infine Le Iene Show. Marcuzzi e Savino perdono però il confronto diretto con la Sciarelli. Anche Matrimonio a Prima Vista travolge il battesimo de L'Assedio.

Ascolti, sovrapposizione Sciarelli vs. Iene: 1,850 milioni e 8,7% a 1,750 milioni e 8,2%

Serata divisa in due e in realtà anche in tre, quella di mercoledì 21 ottobre. Sono stati tanti i cambi di canale e lo zapping in una serata in cui prima ha dominato la Champions League, con Inter-Borussia M. a quasi 5 milioni ed il 19,2% tra Canale 5 e Sky fino alle 23.00 circa. Poi è passata al comando della graduatoria degli ascolti Rai1, con Alberto Angela che nel finale alle 23.41 ha toccato il 18,1%, con Le Iene al 12,1% e Chi l’ha visto al 12%. Ma poi quando è finita anche la trasmissione della terza rete a dominare la scena sono stati Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, che però hanno perso il confronto diretto per il terzo posto assoluto con Federica Sciarelli (in sovrapposizione Sciarelli a 1,850 milioni e 8,7% e Iene a 1,750 milioni e 8,2%). Questo in sintesi l’andamento variabile della serata. Ma andiamo alla graduatoria ‘normale’.

La graduatoria ufficiale. Vince netto la Champions free+pay

Ha vinto Inter-Borussia su Canale5 (4,239 milioni di spettatori ed il 16,5%), battendo nel confronto tra le ammiraglie Alberto Angela su Rai1. Ulisse Il Piacere della scoperta, alle prese con le disgrazie secolari dei Kennedy, si è fermato a 3,246 milioni di spettatori ed il 14,7%, dopo la presentazione a 3,588 milioni e il 13,2%. La performance della Champions League, va letta ancora più complessivamente: su Sky il pareggio del Meazza ha avuto 700mila spettatori ed il 2,7%, mentre la clamorosa vittoria danese dell’Atalanta ha portato a casa ulteriori 125 mila spettatori; quindi complessivamente dalle 21.00 i match pay hanno conseguito 1,250 milioni di spettatori con il 4,8%, con Sky che così si è installata davanti a Rete 4 (lo Speciale di Stasera Italia con Matteo Salvini è arrivato a 1,026 milioni ed il 4,7%).

Sciarelli sul podio davanti a Le Iene e Mare Fuori

La sfida per il podio è stata più dura e aperta del solito. Su Rai Tre la trasmissione Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione, è arrivata a 1,862 milioni di spettatori e l’8,6%, dopo la presentazione a 1,610 milioni e 5,95% (a 2 milioni di spettatori e 9,4% sette giorni senza Le Iene). E così è arrivata staccata di sette giorni prima la fiction impegnata di Rai2: Mare Fuori ha ottenuto 1,459 milioni di spettatori e il 6,5% di share (in flessione contenuta rispetto alla puntata precedente a 1,550 milioni di spettatori ed il 6,8%).

Rai2 ha quindi battuto di misura Italia1, dove Alessia Marcuzzi aveva ripreso il posto a fianco di Nicola Savino dopo gli equivoci Covid: Le Iene Show ha conseguito 1,575 milioni di spettatori e il 9,2%, dopo la presentazione a 1,631 milioni e il 6%.

Male stavolta su La7 ha fatto la puntata di Atlantide dedicata da Andrea Purgatori ai big data e all’effetto Grande Fratello nelle nostre vite attuali e future; il film Minority Report ha avuto solo 486mila spettatori e il 2,3%.

Anche spostata al mercoledì – in logica collocazione tattica contro il calcio – ha fatto benissimo su Real Time la nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista, che ha raggiunto 866mila spettatori ed il 3,32%, battendo nettamente l’altra proposta ‘croccante’ di Discovery, ovverosia la prima delle quattro puntate autunnali de L’Assedio by Daria Bignardi (solo a 235 mila e 1,04% su Nove).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai 1 I Soliti Ignoti a 4,6 milioni e 17,2% di share. Su Canale 5 Striscina la Notizina a 4,026 milioni di spettatori e 15,56%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,745 milioni di spettatori con il 6,6%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,278 milioni di spettatori con il 4,9%. Con in onda Striscina la notizia cambio degli equilibri tra i talk. E’ cresciuta Rai2, mentre ha sofferto di più il calcio di Canale 5 Barbara Palombelli.

Su La7 Otto e Mezzo con Alessandro Sallusti, Marco Travaglio, Michela Murgia e Antonella Viola ospiti di Lilli Gruber, ha avuto 1,978 milioni e il 7,4%. Su Rai2 Tg2 Post con Pierpaolo Sileri, Stefano Bonaccini, Luca Richeldi ospiti di Manuela Moreno, ha riscosso 1,628 milioni e il 6% di share. Su Rete4 Stasera Italia, con Michele Emiliano, Nino Cartabellotta, Melania Rizzoli, Tommaso Labate ospiti di Barbara Palombelli, ha conseguito 1,443 milioni e il 5,6% di share e poi 1,265 milioni e il 4,7%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 2,866 milioni e 17,9% e 4,370 milioni e 21,7%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,275 milioni di spettatori e 15,01% e 3,750 milioni e 19,3%. Su Rai3 TGR 3,4 milioni di spettatori con il 16,1%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,53%; Storie Italiane al 15,4% e 14,3%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,6%, 18%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,94% Su Rai3 Agorà al 7,9%, Mi Manda Rai3 6,6%. Su La7 Omnibus 3,8%, Coffee Break al 4,1%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 12,8% di share. Su Canale 5 Forum al 17,7%. Su Rai2 I fatti vostri 4,8% e 7,8%. Su Italia1 Sport Mediaset a 6,3%. Su Rai3 Elisir al 6,2%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,1%, nella prima parte e 1,4% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,7%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,9% nella prima parte e 4,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 10,2%; Paradiso delle Signore 16,4%. La vita in diretta 16,8%. Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 17,86% di share, Uomini e Donne 20,7%, GFVIP al 15,9%, Il Segreto al 16,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,6% nella prima parte, 15,8% nella seconda parte e 13,2% nella terza parte corta. Su Rai2 Giro d’Italia al 14,53%. Su Rai3 Geo a 6,2% e 10% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 2,8%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta 10,36% di share. Su Canale 5 il Pressing CL 9,9%. Su Rai2 Una pezza di Lundini al 2%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 7,4%. Su Italia1 Giù in sessanta secondi al 10,3% di share. Su Rete4 Hereafter al 2,9%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,6 milioni e 23,2%; Tg5 a 4,989 milioni e 20,6%; TgLa7 1,433 milioni e 5,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Matrimonio a prima vista)