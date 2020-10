Ascolti tv 21 ottobre 2020: l’Inter batte Alberto Angela

Inter-Borussia Moenchengladbach 16,54%, Ulisse 14,70% e Chi l’ha visto? 8,59%

Il ritorno della Champions League su Canale5 con in campo Inter-Borussia Moenchengladbach ha pagato in termini di ascolti tv, la partita infatti ieri ha registrato il 16,54% di share media con 4,239 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la rete ammiraglia di Mediaset aveva raccolto il 18,09% e 3,4 milioni con Temptation Island.

Seconda posizione per Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai1 con il 14,70% e 3,246 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva fatto il 25,02% e 6,4 milioni con la partita Italia-Olanda di Uefa Nations League.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’8,59% e 1,862 milioni di contatti. Il programma di Federica Sciarelli mercoledì scorso aveva fatto il 9,44% e 2 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio si piazza Le Iene Show su Italia1 con il 9,22% e 1,575 milioni, poi Mare fuori su Rai2 con il 5,92% e 1,496 milioni con il primo episodio e 7,46% e 1,412 milioni con il secondo, Stasera Italia Speciale su Rete4 4,65% e 1,026 milioni.

In coda La7 con il film Minority Report al 2,29% e 486 mila contatti, poi Escobar – Il fascino del male su Tv8 all’1,5% e 368 mila e L’assedio sul Nove all’1% con 236 mila contatti. Molto bene su Real Time Matrimonio a prima vista al 3,3% con 876 mila spettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,3%.

Guess my Age su Tv8 al 2,2% e 572 mila contatti, mentre Deal With It sul Nove al 2,3% e 618 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Inter-Borussia Moenchengladbach)