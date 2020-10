Ascolti tv analisi 11 ottobre: Azzurra un quarto di platea. Nell’ora clou: D’Urso 11,5%, Fazio 10,6%, Giletti 4,7%. Effetto Maria su Mara

In pausa l'Allieva, Polonia-Italia spinge Rai1 (26,2%). Tra i talk, in sovrapposizione (Fazio aveva Goldberg, Dan Brown e Carla Bruni, D'Urso Garko e Lele Mora, Giletti ospitava Buzzi su Mafia Capitale) tra le 21.47 e le 22.46 Live a 2,874 milioni, Che tempo che fa a 2,637 milioni, Non è L'Arena a 1,164 mln. Venier domina con De Filippi, Fialdini batte D'Urso.

Al pomeriggio Mara con Maria al 19,2% e 18,7%, con La Fialdini al 14,1% che batte la D’Urso al 12,6%. Su Rai3 Annunziata al 6,4% e al 5,7%.

C’erano la Formula 1 dalla Germania e il Motomondiale dalla Francia in tv l’11 di ottobre, live su Sky e in differita su Tv8. Lo sport nel pomeriggio proponeva anche il Giro d’Italia, oltre alla finale degli Internazionali di Francia di tennis.

Le prestazioni dei contenitori generalisti non sono state però contingentate. Su Rai1 Mara Venier con Maria De Filippi e Luca Argentero ospite di Domenica In ha riscosso il 19,2% ed il 18,7% di share (in crescita di tre punti) e poi Da Noi a Ruota libera con Francesca Fialdini alla conduzione ha conseguito il 14,1% di share. Su Canale 5 Domenica Live raccolto solo il 12,6%. Sulla terza rete Mezz’Ora in più ha avuto il 6,4% con Luigi Di Maio, Andrea Crisanti e Giuseppe Arcuri; Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà il 4,7%.

Ma vediamo lo sport in chiaro. Su Rai2 il Giro d’Italia ha riscosso 1,464 milioni di spettatori (8%) nella prima parte e 2,226 milioni (12,6%) nella seconda. Su TV8 il GP di Formula 1 in differita è arrivato al 6% e la MotoGP al 6,8%.

La graduatoria dei migliori in prime time. L’Italia vince pareggiando

Su Rai1 Polonia-Italia, terminata con un pareggio a reti inviolate ma con una buona prestazione degli Azzurri, è arrivata a 6,814 milioni di spettatori ed il 26,2%.

Su Canale 5 il Live-Non è la D’Urso ha proposto Gabriel Garko e Angela di Mondello, ma anche – nel vastissimo parterre di presenze – Mario Giordano, Enrico Montesano, Lele Mora, Iconize, Fanceska Pepe, Francesca Cipriani, il Mago Otelma. Così impostato lo show di Barbara D’Urso ha avuto ben 2,432 milioni di spettatori ed il 15,9% di share dopo la presentazione a 2,975 milioni e 11,2% (la settimana scorsa 2,3 milioni e 9,2% nella primissima parte e poi 1,953 milioni di spettatori ed il 13,1% di share).

Su Rai Tre la nuova puntata di Che tempo che fa ha proposto tra gli ospiti di serata Whoopi Goldberg, Dan Brown, Roberto Speranza, Annalisa Malara, Carla Bruni, Fedez, Luca Argentero, Don Davide Banzato, Orietta Berti, Carla Signoris e Sigfrido Ranucci. Con Fabio Fazio erano schierati inoltre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, Enrico Brignano, Roberto Saviano. La trasmissione ha ottenuto 2,648 milioni di spettatori e il 10,3% e con ‘Il Tavolo’ 1,580 milioni e 9,4% di share (sette giorni prima 2,378 milioni di spettatori e il 9,7% nella prima parte e con ‘Il Tavolo’ 1,1 milioni e il 6,3% di share).

Sono arrivate vicine, ma non troppo, le reti ‘giovani’ di Cologno e Viale Mazzini: su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa ha totalizzato 1,532 milioni di spettatori e 6,5% di share; mentre su Rai2 i telefilm sono rimasti ampiamente sopra la soglia del milione (Ncis Los Angeles 1,4 milioni e 5,2% e Ncis New Orleans 1,154 milioni di spettatori e il 4,6%).

Discretamente – considerato il calcio – ha fatto Massimo Giletti su La7. Il talk ha ospitato Salvatore Buzzi e ha discusso di Mafia Capitale con Carlo Bonini, Alessandro Diddi e Alfonso Sabella; di pandemia hanno parlato Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone e Diego Fusaro. Si è tornati sul caso Inps con Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo e poi sono passati tra gli altri, Cateno De Luca, Francesco Fucile, Alessandro Cecchi Paone, Annalisa Chirico, Laura D’amore e Luca Valori. Non è L’arena alla fine ha avuto nella prima parte 1,261 milioni e 4,8% e poi 860mila spettatori e il 5,7% (sette giorni prima 1,3 milioni e il 5,3% nella prima parte e poi 922mila spettatori e il 5,8% nella seconda parte.

In coda è arrivato il film di Rete4: Le due vie del destino, con Colin Firth, ha conquistato solo 642mila spettatori e il 3%.

Sovrapposizioni tra i tre talk: ecco le vere distanze tra Canale5, Rai3 e La7

Nell’ora clou di trasmissione in sovrapposizione, tra le 21.47 e le 22.46 con la Nazionale oltretutto ancora in onda, Barbara D’Urso ha avuto 2,874 milioni e l’11,5%, Fabio Fazio 2,637 milioni ed il 10,6% e Massimo Giletti 1,164 milioni ed il 4,7%. Nel confronto a tutta concorrenza, mettendo dentro quindi anche il tavolo faziano, Canale 5 ha avuto il 14,1%, Rai3 il 10% e La7 il 5,3%.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 13,2% di share nella presentazione, 17,1% prima parte e 21,4% nella seconda, A Sua Immagine 16,1% e la Santa Messa 18,5%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18%, la Santa Messa all’11,7’%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 20,7% e Linea Verde 21,6%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10,2% e Melaverde 14,2% di share.

In access. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,136 milioni di spettatori con uno share dell’11,9%. Su Italia1 CSI a 1,236 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,040 milioni di spettatori (4%).

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità a 16,8% e il 20,5%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 13,9% e 16,5%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 5,876 milioni e 24,6%; Tg5 a 4,5 milioni e 18,5%; TgLa7 a 991mila e 4,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Live).