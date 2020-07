Mi manda Maria De Filippi

L’X Factor di Emma

Corriere della Sera, pagina 47, di Andrea Laffranchi.

Nella testa di Emma c’è già il ritratto del vincitore di X Factor. Manca solo il nome. «Sarà il concorrente che si dimostrerà più forte sul palco e con un progetto solido, uno senza paura di cambiare, malleabile, eclettico». A dieci anni dalla coppa di Amici, di cui è stata anche coach, Emma cambia maglia. Sarà in giuria, con Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, a partire dal 17 settembre su SkyUno e Now tv.

Agnelli ha detto che è «sexy e permalosa»…

«Sempre. Il caro e vecchio zio Manuel ha ragione».

Si vendichi…

«Prima ne dico una su tutti. Sono sempre la prima ad essere pronta e mi tocca aspettarli per ore».

Torniamo a Manuel…

«È tenerissimo, mi piace il suo approccio con le ragazze più giovani. Forse è così perché è papà di una splendida bimba. E onesto e diretto nei giudizi».

E lei?

«Non è facile dire un sì o un no. Devi essere obiettivo, ma alla fine mi esce l’emotività. Ad Amici avevo un ruolo diverso, ero un coach».

Il primo «no»?

«Non ne ho detti molti, ma quando l’ho fatto era per motivi evidenti. Ci penso tutti i giorni guardando le schede dei ragazzi che ho sotto mano».

Cosa ha visto negli occhi dei candidati?

«Un po’ di terrore a volte si percepisce. Ma a volte in quei momenti la voce fa uscire vibrazioni che creano empatia. Qualcuno è venuto a fare una gita, altri ci hanno messo il carico da novanta, come avevo fatto io all’epoca: avevo 25 anni, era una scelta in un momento cruciale».

E nel 2010 vinse Amici. Come sono cambiati in dieci anni i ragazzi che affrontano i provini?

«Ai miei tempi la maggior parte aveva alle spalle esperienze live: matrimoni, pub, pizzerie… Adesso arrivano con i loro producer e videomaker, hanno le idee chiare su come si sta su Instagram, ma non si sono mai esibiti dal vivo. Quel pezzo di strada si è perso».

È un tradimento di Amici o il taglio del cordone ombelicale con De Filippi?

«Nessuna delle due. Sono legata a Maria, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto “vai che ce la fai”. Per lei è motivo di orgoglio».

Torniamo ai colleghi giudici. Mika?

«Uno showman fortissimo. Fa veramente ridere».

Hell Raton?

«Preparato, spigliato e sempre molto convinto delle sue idee».

Con quale dei tre farebbe un featuring?

«Tutti e tre: sono mondi diversi che vorrei esplorare».

Uno solo…

«Allora Manuel. Per una reminiscenza adolescenziale: ho visto molti concerti degli Afterhours, rock puro».

Ha postato una foto con cuffie e microfono e l’hashtag #musicanuova. Che succede?

«A fine agosto uscirà un nuovo singolo per arricchire Fortuna».

(Nella foto Emma Marrone)