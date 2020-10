Francesca Fialdini (dopo il KO alla D’Urso) fa l’elogio della Incontrada

Il sorriso di Fialdini vince contro D’Urso “Me lo insegnò Frizzi”

La Repubblica, pagina 35, di Silvia Fumarola.

Ha ripreso con successo la domenica su Rai1 il suo programma Da noi a ruota libera, battendo Barbara D’Urso su Canale5. «Ci metto tutta me stessa», racconta Francesca Fialdini, 40 anni, «è come semi avessero detto: “Immagina una casa su questo terreno, prova a disegnarla secondo il tuo stile”. Le persone entrano ed escono, è uno spazio dove riflettere su tutto, con armonia». Caratteristica della conduttrice è Il sorriso, sempre e comunque: «È una lezione ricevuta da una persona che in tv ha fatto la differenza. Fabrizio Frizzi mi diceva sempre di non perderlo: “Usalo anche quando dentro hai la tempesta”. Tutti si portano dentro nodi da sciogliere, succede spesso che sia di tutt’altro umore. Ma ripeto: “Facciamoci felici”».

Spazio per interviste con attori e confessioni, Da noi a ruota libera racconta anche «storie di persone che hanno rotto cliché e pregiudizi», spiega Fialdini, «abbiamo aperto una strada nuova, che mi sembra interessante». Dal 26 ottobre torna con la docuserie Fame d’amore su Rai3, dedicata ai disturbi alimentari. «Una ragazza mi ha detto: “Ho scelto di sprofondare in un mare di ciccia per essere invisibile”. C’è il dolore di non corrispondere a un modello. La necessità di ribadire i canoni di bellezza mi mette sgomento, ho molto a cuore il tema. L’ho ripetuto a Mille donne e un uomo su Radio2: mi piacerebbe che non ci fosse bisogno di parlare della schiavitù del corpo. Invece è tornata di moda grazie ai social che stanno creando una generazione di narcisisti apparentemente forti ma fragili».

Pazza per Vanessa Incontrada

Contro il body shaming Vanessa Incontrada ha posato nuda su Vanity Fair. «Il fatto che abbia voluto esporsi la dice lunga. Non ne aveva bisogno. È stata potentissima col monologo nello show con Gigi D’Alessio, la sua interiorità è venuta fuori di più della copertina. Perché dirci che è necessario farlo inseguendo un modello di business: vuoi parlare del corpo così com’è? Allora perché posare come negli anni ‘90, che bisogno hai? È talmente brava e bella che quando c’è lei anche il mio gatto si ferma davanti alla tv»

(Nella Francesca Fialdini)