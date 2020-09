Ascolti tv 9 settembre digital e pay: per Power Hits 2020 circa 3% free + pay. Avamposti si conferma

Per l'archiviazione dell'estate da Verona 0,45% su SkyUno. Tra le native digitali free in prima serata: su Rai4 Il cacciatore di donne a 466mila e il 2,23%. Su Nove la novità Avamposti ha riscosso ben 436mila spettatori ed il 2,1%. Su Tv8 Power Hits Estate 2020 414mila spettatori e il 2,3%.

Ascolti: in access senza Guess my age, Deal with it stacca la concorrenza

Programmazione generalista moscia e serata evento by Sky/Tv8 ed Rtl102.500 in evidenza nella serata di mercoledì 9 settembre.

L’appuntamento che aveva il sapore di un saluto all’estate prodotto anche questo all’Arena di Verona da RTL102.500, ha avuto anche una sponda pay. Su SkyUno Power Hits Estate 2020 ha riscosso 82mila spettatori e 0,45% (mezzo milione il bilancio free+pay compresa l’anteprima Sky+Tv8 considerato anche il passaggio su SkyUno+1). Ma la scelta del tormentone estivo – il pubblico ha indicato Alessandra Amoroso con Karaoke – ha avuto anche un versante free, oltre che radiofonico e multimediale, la radiovisione, e l’emissione in chiaro sempre by Sky. Tra le free, solo in tre, ieri tra le ‘altre’ emittenti hanno superato il 2% di share in prima serata.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prime time: vince Rai4 su Nove

In prima serata su Rai4 Il cacciatore di donne a 466mila e il 2,23%. Su Nove la novità Avamposti ha riscosso ben 436mila spettatori ed il 2,1%. Su Tv8 Power Hits Estate 2020 414mila spettatori e il 2,3%. Su La5 Rosamunde Pilcher 354mila spettatori e l’1,72%. Su Real Time Matrimonio a prima vista Usa 336mila e 1,5%. Su 20 Mine 328mila spettatori e l’1,5%. Su Rai Movie Love is all you need a 324mila e 1,5%. su Rai Premium Last Cop a 255mila spettatori e 1,3%.Su Cine34 Malena 253mila spettatori con l’1,2%. Su TopCrime Gone 176mila spettatori con 0,8%. Su Iris Giovani si diventa 172mila e 0,8%.

In access su Nove il ritorno di Deal With It – Stai al Gioco 514mila spettatori con 2,4%. Su Tv8 la presentazione di Power Hits Estate 2020 384mila spettatori e 1,8%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 374mila spettatori e 1,8%. Su La5 Uomini e donne a 284mila e 1,4%.

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 58mila spettatori con l’1,1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 130mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio Su TV8 Matrimonio a Graceland 255mila spettatori e il 2,6%. Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri 165mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Power Hits 2020)