Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 9 settembre 2020

Su Rai 1 “Il diritto di contare”, su Rai 2 “The Good Doctor”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “Nati con la camicia”, su Canale 5 “Ocean’s 8”, Su Italia 1 “Suicide Squad”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Rtl 102.5 Power Hits Estate”, su Nove “Frankenstein Junior”, su Sky Cinema “Come un gatto in tangenziale”, su Fox “911: Lone Star”, su Premium Cinema “Una notte da leoni”, su Iris “Giovani si diventa”, su Rai Movie “Love is all you need”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 9 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Il diritto di contare, 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze.

Rai 2 – The Good Doctor, dopo un’infanzia travagliata in una cittadina del Wyoming, un giovane chirurgo autistico con la sindrome del savant, inizia a lavorare al prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Love is all you need, il matrimonio in Italia dei rispettivi figli avvicina un uomo d’affari americano vedovo e una donna danese da poco tradita e in via di guarigione da un tumore al seno. Commedia sentimentale ambientata tra Sorrento e la Costiera. Presentato a Venezia 2012.

Mediaset

Rete 4 – Nati con la camicia, T. Hill e B. Spencer, sono Doug e Rosco, un ex detenuto ed un ventriloquo. Scambiati per agenti della Cia, viene loro affidata una missione.

Canale 5 – Ocean’s 8, la sorella di Danny Ocean, Debbie, tenta di portare a termine la rapina del secolo all’annuale Met Gala di New York e inizia formando la squadra perfetta.

Italia 1 – Suicide Squad, un Premio Oscar ed uno straordinario cast, con W.Smith, M.Robbie e J.Leto. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione.

Premium Cinema – Una notte da leoni, dopo una folle notte per l’addio al celibato del loro amico Doug, tre amici si svegliano senza ricordare nulla ed il futuro sposo è sparito. Con Bradley Cooper

Iris – Giovani si diventa, la frequentazione di una coppia piu’ giovane regala nuovi stimoli a Josh, regista in crisi, e Cornelia.

Altre emittenti

La7 – Atlantide – Mafia inside, Andrea Purgatori presenta: Storie di uomini e di mondi

Tv8 – Rtl 102.5 Power Hits Estate, TV8 trasmette live un grande evento musicale, l’attesissimo premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020. Il 9 settembre, dalla splendida cornice dall’Arena di Verona (senza pubblico), verrà proclamato il tormentone dell’estate 2020. In gara le prime 50 canzoni suonate dalle radio italiane e, grazie a un duplice criterio di gradimento – le opinioni espresse dal pubblico di RTL 102.5 e l’esposizione mediatica dei brani dal punto di vista radiofonico – verrà proclamata la canzone vincitrice. Durante la serata, oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2020”, verranno assegnati altri importanti riconoscimenti.

Nove – Avamposti, nelle città italiane, ci sono zone in cui le regole della società civile sembrano non esistere. Si tratta di zone d’ombra governate da leggi e codici diversi da quelli dello Stato.

Sky Cinema 1 – Come un gatto in tangenziale, Giovanni è un intellettuale impegnato che vive nel centro storico di Roma; Monica è una cassiera del supermercato nella periferia della Capitale. Sono due persone diverse che nella vita non si sarebbero mai incontrate se i rispettivi figli adolescenti, Agnese e Alessio, non si fossero innamorati. Una love story che, per evidenti differenze di ceto sociale, viene considerata inaccettabile da Giovanni e Monica, i quali uniranno le forze per debellarla il prima possibile.

Fox – 911: Lone Star, Owen Strand, unico sopravvissuto della sua stazione di vigili del fuoco all’11 settembre, si trasferisce in Texas nella caserma 126, per un nuovo inizio.

