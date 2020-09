Ascolti tv analisi 2 settembre: Conti e Incontrada nell’Arena, tutti gli altri sotto il 10%. Picco con Eros, ok Elisa e Bocelli. Buon finale con Pio e Amedeo

Ascolti tv, bilancio: il picco di ascolti a 5,5 milioni alle 21.50 con Eros Ramazzotti sul palco dell’Arena di Verona.

Il medico con problemi di autismo è tornato on air su Rai2 con gli episodi freschi in una serata tv particolare. A raccogliere la gran parte del pubblico disponibile, mercoledì 2 settembre, infatti, è stata Rai1, celebrando la musica al massimo livello, con alcuni dei suoi più importanti interpreti, e dando supporto a un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Canale 5 ha fatto pura difesa tattica, riproponendo un film tv con Giancarlo Giannini che interpretava il ruolo de Il Generale Dalla Chiesa. Ma andiamo per ordine.In termini di riscontri dei meter in prime time c’è stata la conferma di quanto avvenuto anche nelle serate precedenti.

Su Rai1 il primo appuntamento con i Seat Music Awards, con Vanessa Incontrada e Carlo Conti alla conduzione e sul palco dell’Arena di Verona, con un po’ di pubblico distanziato sugli spalti, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles, Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero, Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Ficarra e Picone, ha conseguito 4,094 mln spettatori e il 22,2%. Il picco di ascolti a 5,5 milioni è stato alle 21.50 con Eros Ramazzotti sul palco dell’Arena di Verona e con il 24,5% di share. Più tardi alle 22.10 circa hanno fatto bene anche Elisa ed Andrea Bocelli sfiorando il 24% a quota 5,150 milioni. Il picco di share è arrivato nel finale, con Pio e Amedeo in scena (25,4%).

Lontanissima è arrivata l’ammiraglia rivale. In replica Il Generale Dalla Chiesa ha conseguito 1,582 milioni di spettatori ed il 9,7%, non staccando di molto la seconda rete. Su Rai2, infatti, The Good Doctor, ha conquistato 1,477 milioni di spettatori e il 7%, staccando i film di Italia 1

(Acts of violence con Bruce Willis a 1,148 milioni di spettatori e 5,7% di share), Rai3 (la pellicola in prima tv Capri Revolution, a 797mila spettatori e il 3,9%) e Rete 4 (Qualcosa di cui sparlare a 793mila spettatori e il 4,1%). In coda è arrivato Andrea Purgatori su La7 (Atlantide a 521mila spettatori e il 2,6%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 la presentazione dei Seat Music Awards ha raccolto 4,160 milioni di spettatori e il 18,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,175 milioni di spettatori e 14,2%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,255 milioni di spettatori con il 5,6%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1,145 milioni di spettatori con il 5,3%, Un Posto al Sole 1,490 milioni di spettatori con il 6,6%. Inoltre: su Rete4 Stasera Italia News ha avuto 1,250 milioni di spettatori e 5,65%; su La7 In Onda ha continto 1,1 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai2 TG2 Post 990mila spettatori con il 4,4%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,3 milioni e 20,3% e 3,982 milioni e 25,5%. Su Canale 5 The Wall a 1,168 milioni di spettatori e 10,7% e 2,039 milioni e 13,8%. Su Rai3 TGR a 2,557 milioni di spettatori con il 15,3%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina Estate 16,6%; C’è Tempo Per… al 12,8%. Su Canale5 Planet 7%. Su Rai3 Agorà Estate al 6,3% di share, Mi Manda Rai3 Estate 5,2%. Su La7 Omnibus 3,5% e Coffe Break 3,6%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo al 13,3% di share nel primo episodio e al 13,8% di share nel secondo episodio. Su Canale 5 Forum al 13%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 5%. Su Italia 1Sport Mediaset al 9,3%. Su Rai3 Tutta Salute A Gentile Richiesta al 5,6%, Quante Storie 5,6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2%, nella prima partee 2,1% nella seconda parte,La Signora in Giallo 3,5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate a 4,5% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta Estate 9%, Il Paradiso delle Signore 10,4%. Poi La Vita in Diretta Estate 14,6%.

Su Canale5 Beautiful al 16,1%, Una Vita al 17,4% di share, Daydreamer – Le Ali del Sogno 19,7%, Il Segreto al 16% di share. Su Rai2 Tour de France 9,9%. Su Italia1 I Simpson 6,7% nel primo episodio e 7,8% nel secondo episodio. Su Rai3 Geo Magazine 8%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum al 5,7%.

In seconda serata su Rai1 Una vita da star al 9,5% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 6,7%. Su Rai2 Rai Parlamento 1,9%. Su Rai 3Linea Notte al 3%. Su Italia1 The Conjuring–Il caso Enfield al 4,5%. Su Rete 4 Ti odio, ti lascio… al 3,7% di share.

Le news delle 20.00: Tg1 a 4,936 milioni e 25,4%; Tg5 a 3,691 milioni e 17,1%; TgLa7 1 milione e 5,1%.

