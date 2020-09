Ascolti tv analisi 9 settembre: Rai1 sceglie Il diritto di contare è non sbaglia. Ma anche la nera della Sciarelli è tremendamente attuale

Non c'è storia nella sfida tra film: il titolo edificante di Rai1, in perfetto clima sociale, batte nettamente la prima tv di Canale5, pure piena di star Usa, che è superata pure dal rientro pieno di casi drammatici e tremendi di Chi l'ha visto?

Ascolti access, talk: Gruber schiera Carofiglio e Scanzi e controlla Gentili (Conte) e Moreno (Di Maio)

Era un filo nero di impegno e sensibilità che ieri teneva insieme involontariamente e dava un senso complessivo più compiuto alla proposta di contenuti della tv generalista. Altrimenti sarebbe stata solo una serata tv di improvviso e parziale disarmo, quella di mercoledì 9 settembre, dopo che nelle giornate precedenti c’era stato qualche accenno di competizione più severa.

Le donne erano protagoniste nei film delle ammiraglie, e c’erano poi il medico con problemi di autismo su Rai2, mentre Federica Sciarelli tornava sugli strazianti casi di cronaca nera di questa estate. La musica di RTL102.500 dall’Arena di Verona ‘coperta’ anche da SkyUno e Tv8 era invece l’ingrediente alternativo dell’offerta.

La graduatoria

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile è stata Rai1, che con Il diritto di contare ha riscosso 2,776 milioni di spettatori ed il 14,12% di share. Canale 5 ha proposto una prima tv con Sandra Bullock e Kate Blanchett, Rihanna e Anne Hathaway, ma Ocean’s 8, conseguendo 1,986 milioni di spettatori ed il 10,05% di share è arrivato solo sul terzo gradino del podio.

Su Rai3, infatti, il ritorno di Chi l’ha visto? ha conseguito 2,073 milioni di spettatori e l’11,5% di share dopo la presentazione a 1,820 milioni e 8,2%. Su Rai2, invece, The Good Doctor, ha conquistato 1,580 milioni di spettatori pari al 7,1% di share nel primo episodio e 1,643 milioni di spettatori pari all’8,12% nel secondo episodio staccando i film di Italia 1 (Sucide Squad a 1,2 milioni di spettatori e 6,6% di share) e Rete 4 (Nati con la camicia a 1,178 milioni di spettatori e il 6,1%).

In coda è arrivato Andrea Purgatori su La7 (Atlantide-Mafia Inside a 713mila spettatori e 3,2%, Donnie Brasco a 538 mila e 2,74%).

Inoltre questo è stato il bilancio parziale di Power Hits Estate 2020, il concerto dall’Arena di Verona prodotto da RTL102.500: su Tv8 413mila spettatori e 2,3%; su SkyUno 82mila spettatori e 0,45%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 3,589 milioni e 16,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,088 milioni di spettatori e 14%. Su Rai3 Qui Venezia 1,1 milioni spettatori con il 5,2%, Un Posto al Sole 1,736 milioni di spettatori con il 7,9%. Tra i talk questi gli equilibri: su La7 per Otto e mezzo e Lilli Gruber, 1,6 milioni di spettatori e 7,34% di share (Gianrico Carofiglio, Elly Schlein, Andrea Scanzi); su Rete 4 Stasera Italia News e Veronica Gentili, a quota 1,3 milioni e 6% di share (nel menu Sebastiano Barisone, Giulio Tremonti, Augusto Minzolini, Tommaso Labate ospiti di Veronica Gentili, ma anche un’intervista esclusiva a Giuseppe Conte); su Rai2 per Tg2 Post e Manuela Moreno, 1,080 milioni di spettatori e il 4,9% di share con Luigi Di Maio e Gennaro Sangiuliano.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,375 milioni e 10,49% e 3,7 milioni e 24,4%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,659 milioni di spettatori e 15% e 2,462 milioni e 17%. Su Rai3 TGR a 2,4 milioni di spettatori con il 14,8%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 16,12%; Storie Italiane al 14,9% e 14,2%. Su Canale5 Mattino Cinque al 12,7%. Su Rai3 Agorà al 6,9% e al 6,2% di share, Mi Manda Rai3 4,4%. Su La7Omnibus 4,3% e 6,4%, Coffee Break al 3,7%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per al 10% di share. Su Canale 5 Forum al 15,3%. Su Italia 1Sport Mediaset al 10%. Su Rai3 Elisir al 5,5%, TG3 delle 12 10,8%, Quante Storie 6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,9%, nella prima parte e 2,28% nella seconda parte, La Signora in Giallo 3,24%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,6% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno al 9,5%, Il Paradiso delle Signore 15,5%. La Vita in Diretta 16%. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 18,1% di share, Uomini e Donne 22,6%, Il Segreto al 16,3%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,4% nella prima parte, 13,5% nella seconda parte. Su Rai2 la Tour de France all’arrivo 8,8%. Su Italia1 I Simpson 7,3%, 7,7% e 7,1%.

Su Rai3 Aspettando Geo 4,4%, Geo 6,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,8% e 6%. Su La7 Tagadà 2,3%.

In seconda serata su Rai1 Porta a 671mila e 8,8%; su Canale 5 Nonno scatenato a 586mila e 8,1%; su Italia 1 The Losers a 375mila e 6,6%; su Rai3 Linea Notte a 449mila e 6,15%; su La7 Our Goodfather a 232mila e 3,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 4,726 milioni e 24,85%; Tg5 a 3,648 milioni e 18,76%; TgLa7 1,067 milioni e 5,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Chi l’ha visto?)