Ascolti tv analisi 6 settembre: la Murino ‘viva’ vale il 13%. Senza la Rossa, Monza si dimezza

Ascolti sport free day time: al pomeriggio il Gp Formula 1 da Monza in diretta su Tv8 a 1,789 milioni e 14,1%. Su Rai2 il Tour de France all’8,7%

Domenica settembrina ancora calda al sud quella del 6 settembre, con il day time caratterizzato dalla gara di Formula 1 a Monza, movimentatissima, ma con le due Ferrari sempre disastrose e la vittoria inatessa di Pierre Gasly su Alpha Tauri ( il Gp Formula 1 in diretta su Tv8 a 1,789 milioni e 14,1%), ma anche dall’arrivo della tappa pirenaica del Tour de France (1,1 milioni e 8,7% su Rai2). L’anno scorso con la vittoria di Charles Leclerc, il Gran premio d’Italia aveva fatto praticamente il doppio, con circa 6 milioni di spettatori complessivi (oltre 4 milioni su Tv8 e circa 2 su Sky).

In prima serata, invece, sfida interessante ma a basso livello di tensione. Il film nazionale in prima tv su Rai1 ha battuto l’ultima puntata di una miniserie fin qui in crescendo su Canale5.

Su Rai1 la pellicola Hotel Gagarin, con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, ha avuto solo 2,282 milioni e il 12%, ma è bastato per vincere la serata. Su Canale 5 il finale de L’Ora della verità, ha convocato tutti i fedeli di questa miniseria ambientata in Corsica che oltralpe ha fatto sfracelli. La storia con Caterina Murino tra i protagonisti (che viene salvata proprio nell’ultima puntata) ha portato a casa 1,8 milioni ed il 10,1% di share. Il finale de L’Ora della verità, con il personaggio interpretato dalla Murino liberatosi da una prigione ventennale e la scoperta del vero assassino, ha sfiorato il 13% venti minuti prima di mezzanotte.

Nella sfida virtuale per il podio il film di Italia 1 ha battuto quello della terza rete e la commedia di Rete4, nonché la pallavolo femminile su Rai2. Su Italia 1 Baywatch con Dwayne Johnson e Zac Efron ha raccolto 1,241 milioni di spettatori e 7,1% di share. Su Rai Tre la prima tv di Nella tana dei lupi, con Gerard Butler, ha ottenuto 1,151 milioni di spettatori e il 6,6%. Su Rete 4 l’ennesimo passaggio di Faccio un salto all’Avana, con Enrico Brignano, ha conseguito 897mila spettatori e il 4,8%.

Tutto sommato buona e intelligente la scelta di Rai2: la partita Conegliano-Busto Arsizio è arrivata a 823mila spettatori e il 4,1%, alla fine di una giornata in cui la rete aveva fatto bene anche con la Regata Storica di Venezia (576mila spettatori e 4.9%), il ciclismo (Tour de France a 765mila spettatori e 5,6% nella prima parte e 1,103milioni e 8,7% nella seconda), mentre ha fatto quello che ha potuto La Domenica Sportiva Estate (378mila spettatori e 3,4%) in seconda serata. In coda si è difesa come ha potuto La7 (la replica di Chernobyl a 312mila spettatori e il 2,3%), che ha perso il confronto con Tv8 (Masterchef Italia 631mila spettatori e 3,8%), ma anche la partita di Nations League su 20 (Svizzera-Germania a 491mila spettatori con il 2,5% di share) e altre native digitali free ancora.

Le altre partite della giornata

In access. Su Rai1 Techetechetè a 3,3 milioni di spettatori con il 16,3%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,280 milioni di spettatori con uno share del 16,2%. Su Italia1 CSI 10 a 925mila spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Sapiens Doc a 1,041 milioni di spettatori e 5,2%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,120 milioni di spettatori (5,7%).

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena a 2,2 milioni di spettatori e 17,7% e 3,6 milioni di spettatori con il 23,9%. Su Canale5 The Wall a 1,2 milioni di spettatori e 10% e 2 milioni di spettatori con il 13,9%.

Al mattino. Su Rai1 Linea Blu a 16,7%. Paesi che Vai al 13,8%, A Sua Immagine 17,2% e la Santa Messa 20,5%. Su Canale5 il Tg5 delle 8 16,4%; la Santa Messa all’11,3%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 21,1%; Linea Verde Estate 21,8%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde 8,7%, Melaverde 14,6%.

Al pomeriggio. Su Rai1 la replica di Da Noi… A Ruota Libera 11% nella prima parte e 8,8% nella seconda parte, mentre quella di Seat Music Awards 11,7%. Su Canale5 L’Arca di Noè 13%; Una Vita 11,2%; Segreto 9,7%. Su Rai2 il Tour de France al 5,6% nella prima parte e all’8,7% nella seconda; Tour Replay al 3,5%. Su Rai3 Report 4,8% e Kilimangiaro 4,9%. Su Rete 4Donnavventura 2,8%.

In seconda serata. Su Rai1 Speciale Tg1 6,2%. Su Canale5 Knock Knock 7,5%. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate 3,4%. Su Italia1 Cattivi Vicini 2 5,8% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 4,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento de L’Ora della verità).

