Ascolti tv 6 settembre 2020: Luca Argentero & Co. davanti a Canale5

Hotel Gagarin 12%, L’ora della verità 10,1% e Baywatch 7,1%

Prima domenica di settembre, alla vigilia della ripartenza dei palinsesti autunnali su tutte le reti generaliste. La gara degli ascolti tv della serata è stata vinta dal film Hotel Gagarin con Luca Argentero su Rai1, che ha registrato il 12% di share media con 2,282 milioni di spettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 15% e 3,1 milioni di con la pellicola La classe degli asini con Vanessa Incontrada.

Si difende come può la serie tv francese L’ora della verità su Canale5 con il 10,1% e 1,823 milioni di contatti. La fiction con Caterina Murino sette giorni fa aveva portato a casa l’11,61% e 1,8 milioni.

Terza posizione per il film Baywatch su Italia1 con il 7,1% e 1,241 milioni d’italiani collegati. La stessa rete domenica scorsa aveva raccolto l’8,24% e 1,5 milioni con lo show musicale Battiti Live.

Ascolti tv degli altri programmi

Sotto il podio il film Nella tana dei lupi su Rai3 con il 6,6% e 1,151 milioni di contatti, poi la pellicola Faccio un salto all’Havana su Rete4 con il 4,8% e 897 mila spettatori e a seguire la partita di Supercoppa Italiana di Pallavolo che ha fatto il 4,1% con 823 milioni di tifosi collegati su Rai2.

Chiudono la classifica Masterchef Italia 9 su Tv8 con il 3,8% e 631 mila telespettatori, poi la serie tv Chernobyl su La7 con il 2,3% e 312 mila e a chiudere King Arthur sul Nove con l’1,6% e 286 mila contatti. Bene anche le partite di Nations League sul canale 20 con il 2,5%.

In day time su Tv8 la Formula1 con il Gran Premio di Monza ha registrato il 14% di share media con 1,8 milioni di tifosi collegati, mentre nel preserale Reazione a catena su Rai1 ha raccolto il 24% e The Wall in replica su Canale5 il 13,9%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Hotel Gagarin)