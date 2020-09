Ascolti tv analisi 31 agosto: L’ora della verità arriva dopo le 24, prima domina Rai1. Ok Battiti, Porro regola Iacona

Tra la replica de La classe degli asini e L'ora della verità vince il prodotto 'scolastico' con Vanessa Incontrada, ma con la Murino in rimonta dopo il flop della prima puntata. Sul podio sale l'ultimo Battiti Live, mentre il rientrante Porro (6,8%) con Salvini ospite batte per share Iacona (5,4%) focalizzato su covid e sanità.

Ascolti tv, dinamiche: Canale5 sopra il 20% col finale della seconda puntata della miniserie francese. Porro fa un picco da 1,9 milioni con Salvini e stacca Iacona.

Lunedì di piena ripresa lavorativa e più marcata competizione televisiva ancorché estivo, quello del 31 agosto, con un’offerta generalista molto più ricca di opzioni fresche e la prima sfida giornalistica in prima serata.

In termini di riscontri dei meter in prime time c’è stata la parziale conferma di quanto avvenuto anche la sera prima. Con una fiction ‘buonista’ in replica di Rai1 che ha battuto facilmente la miniserie giallo-melòdrammatica in prima tv di Canale5. Sull’ammiraglia pubblica la replica del film tv La classe degli asini, con Flavio Insinna e Vanessa Incontrada protagonisti, ha avuto ben 3,1 milioni di spettatori e il 15% ed ha vinto facilmente la serata. Su Canale 5 però la seconda puntata della fiction in prima tv L’Ora della verità, che oltralpe ha fatto sfracelli e ha nel cast l’italiana Caterina Murino con Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli, ha fatto meglio che all’esordio (a Cologno temevano il flop ed hanno allungato Paperissima) ed ha conseguito 1,9 milioni di spettatori e l’11,6% di share, in progresso di quasi due punti rispetto al battesimo flop, dimostrando con un crescendo che se fosse stata promossa e collocata meglio avrebbe potuto dare un po’ di più. Il ‘melogiallo’ ha aperto con 2,5 milioni e l’11%, ha chiuso mezzora dopo mezzanotte facendo un picco del 20,4% di share, con ancora oltre 1,5 milioni di spettatori al seguito, netto leader di fascia in questa fase.

Su Italia 1 ha fatto molto bene l’ultima puntata dell’evento canoro itinerante Battiti Live, prodotto da RadioNorba e sponsorizzato da Vodafone. Con Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci alla conduzione da Otranto, lo show ha riscosso 1,558 milioni di spettatori e l’8,2%.

Ha corso quasi come i programmi d’informazione Rai2: Hawaii Five-0 ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori e il 4,9%; Ncis New Orleans ha ottenuto 912 mila spettatori e il 4,5%.

Nella sfida tra il talk ‘caldo’ di Rete4 e le inchieste ‘fredde’ di Rai3 l’esito è stato favorevole al programma sovranista, che però ha avuto meno ascolti complessivi della trasmissione rivale.

Su Rete4 la prima puntata di Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla guida, Gene Gnocchi ad alleggerire, e tra gli ospiti Matteo Salvini, Nello Musumeci, Simone Baldelli, Matteo Bassetti, Mario Giordano, Giampiero Mughini, Alessandro Sallusti, Daniele Capezzone, Maria Giovanna Maglie, ha raccolto 1,073 milioni di spettatori e il 6,8%.

Su Rai3 la seconda puntata di Presa Diretta, con Riccardo Iacona concentrato sulla prova data dal sistema sanitario nazionale nella fase più drammatica della pandemia da Covid, ha totalizzato 1,085 milioni di spettatori con il 5,4%.

Porro ha fatto il picco di ascolti col segretario leghista, a quota 1,9 milioni e l’8,6% prima delle 22.00; mentre nella stessa fase, ‘interrogando’ l’assessore alla sanità lombardo Giulio Gallera, Iacona arrivava a 1,4 milioni circa.

In coda, su Tv8 il finale di stagione di Gomorra 2 ha ottenuto 711mila spettatori con il 3,4%, mentre su La7 la replica di Eden-Una pianeta da salvare con Licia Colò alla conduzione, ha avuto 365mila spettatori e il 2,1%.

Le altre partite di giornata degli ascolti tv

In access. Su Rai1 Techetechete a 3,7 milioni e 16,7% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,341 milioni di spettatori e 14,9%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,041milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rai3 Vox Populi 992mila spettatori con il 4,7%, Un Posto al Sole 1,439 milioni di spettatori con il 6,4%. Inoltre: su Rete4Stasera Italia News ha avuto 1,424 milioni e 6,6% nella prima parte e 1,550 milioni di spettatori e 6,9%), nella seconda parte; su La7 In Onda ha continto 1.257 milioni di spettatori con il 5,6%. Su Rai2 TG2 Postì 948mila spettatori con il 4,2%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,6 milioni e 19,6% e 4 milioni e 23,8%. Su Canale 5 The Wall a 1,4 milioni di spettatori e 11% e 2,359 milioni e 14,6%. Su Rai3 TGR a 2,682 milioni di spettatori con il 15,1%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina Estate al 17,7%; C’è Tempo Per… al 14,4%. Su Canale5 Planet al 7,6%). Su Rai3 Agorà Estate al 7,8% di share, Mi Manda Rai3 Estate 6,8%. Su La7Omnibus 3,8% e 3,8%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo al 12,3% di share nel primo episodio e al 13,9% di share nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum al 12.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 4,8%. Su Italia1 Sport Mediaset all’8,4%. Su Rai3 Tutta Salute A Gentile Richiesta al 7,1%, TG3 delle 12 11,2%, Quante Storie 6,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,2%, nella prima partee 2% nella seconda parte,La Signora in Giallo 2,7%. Su La7 L’Aria che Tira Estate a 5,1% nella prima parte e 2,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta Estate all’11,3%, la replica de Il Paradiso delle Signore 11,4%.

Su Canale5 Beautiful al 15,5%, Una Vita al 16,7% di share, Daydreamer – Le Ali del Sogno 18,8, Il Segreto al 14,3% di share, la replica de L’Ora della Verità 9,4%. Su Rai2 Tour de France 6,9%. Su Italia1 I Simpson 5,6% nel primo episodio e 6,8% nel secondo episodio. Su Rai3 Geo Magazine 7,7%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum al 5,8%.

In seconda serata su Rai1Overland 21 al 4,9% di share. Su Canale 5 Council of Dads all’8,4%. Su Rai2 The Blacklist 3,4% nel primo episodio e 2,9% nel secondo episodio. Su Rai 3 Linea Notte al 4,8%. Su Italia1The Breed – La Razza del Male al 5,4%. Su Rete 4 Festivalbar Storyal 4,8% di share.

Le news delle 20.00: Tg1 a 5 milioni e 25,3%; Tg5 a 3,7 milioni e 18,4%; TgLa7 1 milione e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Salomè e Palma, personaggi chiave di L’ora della verità)