Stasera in Tv: cosa vedere domenica 6 settembre 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 6 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Hotel Gagarin, cinque italiani squattrinati vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’Hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato dalla neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti ma nonostante tutto la troupe troverà il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un’occasione indimenticabile.

Rai 2 – Supercoppa Italiana, da Piazza dei Signori, nel cuore di Vicenza, la finale della Supercoppa Italiana apre ufficialmente la stagione del volley femminile e segna la ripartenza dello sport italiano dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria.

Rai 3 – Nella tana dei lupi, “Big Nick” O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina più sanguinosa delle altre, poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero.

Rai Movie – Via dalla pazza folla, le melodrammatiche vicende di Bathsheba Everdene, inquieta e indipendente giovane donna che eredita la fattoria di suo zio.

Mediaset

Rete 4 – Faccio un salto all’Avana, Fedele, intrappolato in una vita che non sopporta, scopre che il fratello, che credeva morto in un incidente, e’ vivo e si trova a Cuba. Con E. Brignano e F. Pannofino.

Canale 5 – L’ora della verità, Caterina Murino in un’avvincente serie thriller. Unica sopravvissuta ad un incidente in Corsica in cui hanno perso la vita il fratello ed i genitori quando aveva 15 anni, Clotilde torna nella sua città natale 20 anni più tardi con il marito Franck e la figlia quindicenne Valentina. Al suo arrivo Clotilde riceve una lettera dalla madre Palma, che però lei presume essere morta da anni. Inizia un viaggio nel tempo, a cavallo di due epoche, per tentare di ricostruire i fatti di molti anni prima, avendo come unico strumento un diario scritto quando era una adolescente.

Italia 1 – Baywatch, adattamento cinematografico dell’omonima serie tv statunitense, con D. Johnson e Z. Efron. Mitch e Matt dovranno fermare le ambizioni di un magnate del petrolio.

Iris – Il delitto perfetto, capolavoro di Hitchcock, con Grace Kelly e Ray Milland. Un uomo decide di sbarazzarsi della moglie inscenando “un delitto perfetto”.

Premium Cinema – Fast & furious 8, ottavo capitolo della saga ad altissima velocita’ con la presenza di Vin Diesel senza Paul Walker. Una misteriosa donna cerca di riportare sulla cattiva strada Dom.

Altre emittenti

La7 – Il giurato, un sicario mafioso minaccia di uccidere il figlio di giurata a meno che essa non influenzi il risultato di un processo in cui è coinvolto.

Tv8 – MasterChef Italia, MasterChef Italia, il cooking show più seguito nel mondo grazie alle sue innumerevoli edizioni, che quest’anno festeggia il nono compleanno nel nostro Paese. Per l’occasione a giudicare i manicaretti degli aspiranti chef ci saranno solo tre giudici: il veterano Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo (impegnato nelle vesti di Professore anche nel suo Antonino Chef Academy) e Giorgio Locatelli.

Nove – King Arthur, Inghilterra, V Secolo d.C.. Lucius Artorius Castus (Clive Owen) guida un gruppo di valorosi cavalieri nella strenua battaglia contro gli indigeni Woad e le ribelli tribù Sassoni. Dopo 15 anni di combattimenti però, Roma, ormai debole di fronte alle sempre più numerose incursioni barbariche, li richiama in patria, Ma, mentre le truppe si preprarano a lasciare la Britannia, Lucius raduna i suo uomini per un’ultima missione: risalire verso Nord per soccorrere Marius, un nobile romano, e la sua famiglia.

Fox – The Resident, un medico, giovane e idealista, inizia a lavorare sotto la supervisione di un superiore cinico e arrogante che non smette di mettere in luce gli aspetti negativi del sistema sanitario.

Sky Cinema 1 – L’ufficiale e la spia, miglior regia al Festival di Venezia per Roman Polanski, che ripercorre inganni e colpi di scena del celebre ‘Affare Dreyfus’ in un film con Jean Dujardin e Louis Garrel. 1895: un soldato ebreo, Alfred Dreyfus, viene accusato di spionaggio per aver passato dei documenti top secret all’Impero tedesco. Condannato all’ergastolo ed esiliato sull’Isola del Diavolo, diventa il centro di uno scandalo internazionale quando il capo dei servizi segreti francesi mette in dubbio la regolarità delle indagini che hanno portato alla sua colpevolezza. Dal romanzo di Robert Harris.

