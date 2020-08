Ascolti tv tutti i dati 7 agosto: Juve-Lione 5,4 milioni e 28,4% su Canale5. Conti 10,4%. Gli altri sotto 1 milione

Stasera il Napoli farà ascolti inferiori?

Dopo la Roma, eliminata dall’Europa League, un’altra squadra italiana esce dalla fase finale delle coppe europee. Una cattiva notizia per Sky – che ora deve puntare tutto su Inter (Europa League), Napoli (in campo stasera per il ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona), e Atalanta, già coinvolta nella final eight della massima competizione continentale in Portogallo. Brutte notizie anche per Mediaset, che detiene la finestra in chiaro della Champions League e ieri ha trasmesso con successo l’ottavo di finale di Torino. Ecco la graduatoria dei meter della serata tv di ieri, venerdì 7 agosto 2020.

La Juve esce di scena con il 28,4% free

Su Canale5 la partita Juventus-Lione, vinta dai bianconeri per due anno, ma mancando la qualificazione, ha conquistato al video 5,380 milioni di spettatori con uno share del 28,4%

Su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni, con Carlo Conti alla conduzione, ha conseguito 1,652 milioni di spettatori e il 10,4% di share.

Su Rai2 il film Il circolo degli inganni ha avuto 902mila spettatori (4,8%).

Su Rete4 la pellicola vintage Innamorato pazzo ha totalizzato 854mila spettatori (5%).

Su Italia1 il film Tutto può cambiare ha raccolto 798mila spettatori (4.5%).

Su La7 In Onda Focus – tra le 21.10 alle 22.15 – è stato visto da 627mila spettatori (3.2%).

Su Rai3 La Grande Storia ha convinto 595mila spettatori con il 3.3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juventus-Lione)