Ascolti tv tutti i dati 6 agosto: Bova e Solari staccano Bisio e Incontrada. Mina e Strabioli strabiliano. Roma pay 3,5%

L’Inter ha fatto nettamente meglio dei giallorossi, sia dal punto di vista sportivo che da quello dei meter. Il calcio dell’Europa League ha tenuto banco in preserale su Sky, con la Roma sconfitta dal Siviglia (520mila spettatori e 3,5% dalle 18.55); poi però giovedì 6 agosto in prima serata a prevalere sulle generaliste sono state soprattutto trasmissioni e proposte pescate in magazzino. Un classico estivo il film di Rai1 con Liz Solari e Raoul Bova, Sei mai stata sulla Luna?, che ieri ha ottenuto 2,575 milioni di spettatori e il 15,3% vincendo la serata. Dall’altra parte della barricata c’erano due giovanissimi Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: il vecchio Zelig ha riscosso per Canale 5 1,770 milioni di spettatori ed il 10,65% di share. In terza posizione, un po’ a sorpresa, ma confermando la vivacità del mito, si è collocata la terza rete. Su Rai3 In Arte Mina con Pino Strabioli alla conduzione e Massimiliano Pani in supporto, ha totalizzato ben 1,131 milioni di spettatori ed il 6,4%.

Questa la graduatoria dei film: sulla seconda rete Due donne ed un segreto ha ottenuto 912mila spettatori ed il 5,1%; su Rete4 il cult Mamma Mia!, con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, ha riscosso 700mila spettatori ed il 4,3% di share; su Italia1 l’epico Trecento, ha totalizzato 648mila spettatori e 4,1%.

In coda, ha presidiato il tema scuola, invitando ancora Lucia Azzolina, In Onda Focus, con Luca Telese e David Parenzo. Con la ministra dell’istruzione e tanti altri ospiti il prolungamento della trasmissione de La7 ha riscosso 603mila spettatori ed il 3,5%.

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 Techetechete 3,370 milioni di spettatori con il 17,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,662 milioni di spettatori con uno share del 13,9%.

Più accesa la partita dei talk tra Rete4, La7 e Rai2. Stasera Italia con Veronica Gentili alla conduzione ha ottenuto 880mila spettatori e il 4,7% e poi 1,037 milioni e il 5,4%. Su Rai2 Tg2 Post con Nicola Salerno alla conduzione ha raccolto 937mila spettatori e il 4,9% di share. In Onda ha avuto 812mila spettatori e il 4,3%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,046 milioni di spettatori ed il 19,1% e 3,236 milioni di spettatori ed il 23,3%. Su Canale 5 The Wall ha raccolto 1,080 milioni spettatori ed 10,8% e poi 1,756 milioni di spettatori ed il 13,2%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17% di share e C’è tempo per 14,2% di share. Su Rai3 Agorà 6,1%, Mi Manda Rai3 Estate 4,4%. Su La7 Omnibus 4,2%, Coffee Break 3,7%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo 12,5% e 13,6%. Su Canale 5 Forum 11,9%. Su Rai3 Tutta Salute 5,5%, Quante Storie 5,9% e 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira fa 4,3% nella prima parte, 3,5% nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto il 7,9%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,7% e Il Paradiso delle Signore 10,1%; La Vita in Diretta Estate al 14,6%. Su Canale5 Una Vita 17,1%, Daydreamer 20,4%, Il Segreto 15,4%, Rosamunde Pilcher 10,2%. Su Rai3 Geo magazine a 5,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 4,9%.

In seconda serata su Rai1 Destini Incrociati 10% di share. Su Canale 5 Campi di Battaglia 6,8%. Su Rai2 Blue Bloods 3,1%. Su Rai 3 Narcotica – Sulle Rotte dei Trafficanti 4,7%.

(in apertura un momento di Sei mai stata sulla luna?)