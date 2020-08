Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 7 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 7 agosto 2020

RAI

Rai 1 – I migliori anni, il meglio delle 8 edizioni del programma ”I Migliori anni”, rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Rai 2 – Il circolo degli inganni, Nella speranza di recuperare il loro rapporto, Laurie e Grant vanno a vivere in un quartiere residenziale, dove viene loro offerta una cena di benvenuto da Rachel e Derrick, una strana coppia di vicini di casa.

Rai 3 – La grande storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – La spia russa, Una giovane donna, Katya, ha perso i suoi genitori durante le repressioni staliniste. Anche se lei si dichiara comunista, odia il regime ed è in realtà una spia per gli americani. Il suo ragazzo Misha l’aiuta anche a ottenere importanti informazioni. Come parte del suo incarico, incontra il giovane e bello Sasha, che appartiene all’élite del Cremlino. Katya finisce per sposare Sasha m

MEDIASET

Rete 4 – Innamorato pazzo, Una principessa in viaggio a Roma, Ornella Muti, conosce un guidatore d’autobus, Adriano Celentano. Nasce una storia d’amore che sembra impossibile.

Canale 5 – Juventus – Lione, La Juventus di Cristiano Ronaldo dovra’ ribaltare la sconfitta dell’andata per poter accedere ai quarti di finale.

Italia 1 – Tutto può cambiare, Keira Knightley e Mark Ruffalo in un film musicale. Un produttore musicale in crisi professionale e familiare conosce una cantautrice in cerca di fortuna.

Premium Cinema – Contagion, Una spaventosa pandemia colpisce l’intero pianeta. Inizia una corsa contro il tempo per circoscrivere il contagio iniziato ad Hong Kong.

Iris – Benvenuto a bordo, Commedia in cui un’amante si vendica dell’abbandono portando uno strano personaggio nella nave di compagnia dell’uomo che l’ha lasciata.

ALTRE EMITTENTI

La7 – I misteri di Parigi, Serie TV francese di genere poliziesco in onda su France 2 (2011-2017). Ogni episodio è ambientato in un posto diverso (Moulin Rouge, Torre Eiffel, Museo del Louvre.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un imperdibile appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Fatal Agents, Louise, coinvolta nella resistenza francese, scappa a Londra dopo l’assassinio del marito. La donna viene reclutata da un’unità speciale.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Cristiano Ronaldo)