Ascolti 28 luglio digital e pay: Inter-Napoli al 5,94%, Dea all’1,7% sul 209 di Dazn. Tv8 batte Iris

Non dispiace sulla pay la sfida per il secondo posto che impegna Inter, Atalanta e Lazio. Tra le native digitali in prima serata: Su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia ha conquistato 450mila spettatori con il 2,3%. Su Iris La frustata 382mila spettatori e fa 1,92%. Su Rai Movie In nome di mia figlia 335mila e 1,7%.

Ascolti free, dinamiche: su Tv8 al primo pomeriggio vanno fortissimo i film.

Sulla pay il calcio impera, ma ieri – martedì 28 luglio – fino ad un certo punto. L’offerta delle ammiraglie sulle generaliste, prevedeva il confronto tra una fiction in replica ed un docureality fenomeno, Anna Valle contro Filippo Bisciglia, e poi c’erano tanti polizieschi on air e un talk politico a caratterizzare la proposta complessiva. In tema pay, alle 21.45 Inter-Napoli su Sky ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 5,94%, con il match vinto dai nerazzurri di Antonio Conte per due a zero. Nel preserale, invece, Parma-Atalanta ha avuto 284mila spettatori e l’1,7% di share sul 209 di Dazn con la vittoria della Dea per due a uno in rimonta.

In prime time le native digital: Tv8, Iris e Rai Movie in evidenza

Ecco la graduatoria delle native digitali free, in ordine di ascolti ottenuti. Su Tv8 Il tesoro dell’Amazzonia ha conquistato 450mila spettatori con il 2,3%. Su Iris La frustata 382mila spettatori e fa 1,92%. Su Rai Movie In nome di mia figlia 335mila e 1,7%. Su 20 Allegiant totalizza 295mila spettatori e fa 1,54%. Su La5 Inga Lindstrom-Mia e le sue sorelle raccoglie 274mila spettatori e 1,38%. Sul Nove i Mitici Colpo gobbo a Milano è stato visto da 265mila spettatori con 1,4%. Su Rai 4 Priest 252mila e 1,3%. Su Cine34 Sapore di te 216mila spettatori e 1,11%. Su Rai Premium Ho sognato l’amore 197mila e 1%. Su RealTime Vite al limite per 189mila spettatori e 0,92%. Su TopCrime Deception a 178mila e 0,9%. Su Italia2 Scuola di Polizia7 raccoglie 73mila spettatori e 0,4%. Su Rai5 In scena – Gianrico Tedeschi a 104mila spettatori e 0,5%.

In seconda serata su Tv8 Kung Fu Yoga 193mila spettatori con 1,8%. Su Nove Amazzonia criminale 140mila spettatori e 1,2% e 14mila e 1,9%. Su Rai4 Conan il barbaro 114mila spettatori e 1%.

In access su TV8 la replica di 4Ristoranti a 439mila spettatori con 2,3% di share, su Rai4 Criminal Minds 357mila e 1,9%. Su Nove Little big Italy 232mila e 1,2%.

Nel preserale. Su Tv8 4Ristoranti 284mila spettatori con l’1,9%. e su Nove Ce l’avevo quasi fatta 97mila spettatori con lo 0,7%.

Al mattino e al mezzodì Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 109mila spettatori con l’1,2%.

Al pomeriggio su Tv8 Solo mia 433mila spettatori e 3,6%. Amore in linea raccoglie 331mila spettatori e 1,7%. Vite da Copertina 217mila spettatori con 2,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del post Inter-Napoli)