Ascolti tv 31 luglio: equilibrio tra repliche, decimali tra I Migliori dei Migliori Anni e Lo Show dei record. Poi il film di Rai2

Ascolti Tv: Carlo Conti in onda tra le 21.25 e le 23.55 ‘pareggia’ o quasi con Gerry Scotti in onda dalle 21.20 alle 23.46.

Senza il calcio della Serie A a destabilizzare, venerdì 31 luglio su Rai1 era I Migliori dei Migliori anni che andava ad occupare la collocazione chiave. La replica degli show nostalgia ha perso di misura per ascolti contro la replica di Gerry Scotti, ma facendo un decimale di punto in più in termini di share. Su Rai1 Carlo Conti ha avuto 1,766 milioni di spettatori ed il 12,2% tra le 21.25 e le 23.55. Su Canale 5 Lo Show dei record è arrivato a 1,888 milioni e 12,1% dalle 21.20 alle 23.46.

Come è andata la sfida per il terzo gradino del podio? Tanti film in lotta: su Rai2 Il gioco oscuro della seduzione ha avuto 1 milione di spettatori ed il 6%; su Italia 1 la prima tv di Alibi.com 842mila spettatori e 5,2%, su Rete4 Sorvegliato speciale ha riscosso 823mila spettatori e 5,4%.

Fra le altre opzioni, su Rai3 La Grande Storia ha avuto 701mila spettatori e il 4,4%, facendo meglio della pellicola su La7 (Senti chi parla 512mila spettatori con il 3,2%).

In access. Su Rai1 Techetechete 2,945 milioni di spettatori e 16,9%, Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,6 milioni di spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Tg2 Post 864mila e il 4,9%. Su Rete4 Stasera Italia 1 mln e 6% e 1,1 mln e 6,5%, mentre su La7 In Onda 942mila spettatori e 5,4%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena 2,2 milioni di spettatori e 21,2% e 3,4 milioni di spettatori e 26%. Su Canale 5 in replica The Wall 927mila di spettatori e 9,2% e 1,650 milioni di spettatori e 13,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Gerry Scotti)