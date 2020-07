Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 31 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 31 luglio 2020

RAI

Rai 1 – I migliori anni, il meglio delle 8 edizioni del programma ”I Migliori anni”, rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Rai 2 – Il gioco oscuro della seduzione, Stephanie, madre di due figli, durante la separazione dal marito Kevin, intraprende una breve relazione con un ragazzo incontrato in un locale, come fosse la protagonista di uno dei suoi romanzi.

Rai 3 – La grande storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – La sottile linea rossa, Guadalcanal, Secondo conflitto. La presa della collina 210 mette alla prova un plotone. Dal romanzo autobiografico di James Jones. Orso d’Oro e Sette candidature agli Oscar 1999

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Guinness – Lo show dei record, Gerry Scotti conduce il programma in cui persone provenienti da ogni parte del mondo sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records.

Italia 1 – Alibi.com, Greg e’ a capo di una societa’ che crea alibi di qualsiasi tipo. Con due soci, si preoccupa di coprire menzogne e infedelta’ di diverso genere.

Premium Cinema – Dante’s Peak, Uno studioso scopre che un vulcano sta per eruttare mettendo in pericolo una citta’, ma gli viene impedito di dare l’allarme.

Iris – Il cavaliere di Lagardere, Tratto da un romanzo. D. Auteuil e’ il cavaliere Henri de Lagardere, che si finge gobbo per ottenere la fiducia del malvagio Philippe de Gonzague.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Senti chi parla, Abbandonata dall’amante che l’ha messa incinta, una trentenne trova il perfetto padre per il bebè nel tassista che la tampina dall’inizio.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un imperdibile appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Total Recall – Atto di forza, Colin Farrell e Kate Beckinsale nel remake dell’action tratto da Philip K. Dick. Un uomo si sottopone a un esperimento per inserire nella sua mente i ricordi di esperienze mai vissute.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto I migliori Fratelli di Cozza)