Ascolti tv 24 luglio: I Migliori dei Migliori Anni stacca Una sposa in fuga. Mieli precede Gentili

Ascolti Tv: Carlo Conti batte Inga Lindstrom

Col calcio della Serie A che proponeva Milan-Atalanta su Sky, venerdì 24 luglio su Rai1 era I Migliori dei Migliori anni che andava ad occupare la collocazione chiave. La replica degli show nostalgia ha vinto facile contro il film tv della serie di Inga Lindstrom. Su Rai1 Carlo Conti ha avuto 2,375 milioni di spettatori ed il 14,6%. Su Canale 5 Una sposa in fuga si è fermato a 2,1 milioni e 11,4%.

Come è andata la sfida tra Veronica Gentili e Paolo Mieli? Su Rai3 La Grande Storia ha avuto 716mila spettatori e il 4%, su Rete4 Stasera Italia News Speciale ha riscosso 660mila spettatori e 3,7%.

Questo invece l’ordine di arrivo dei film delle reti ‘giovani’, entrambi vicini all’ammiraglia, battuta per spettatori ma non per share, e de La7, staccata in coda: su Italia 1 Matrimonio al sud 1,122 milioni e 6,5%, su Rai2 Desideri proibiti 976mila e 5,2%, su La7 Geronimo 494mila e 2,8%.

In access

Su Rai1 Techetechete 3,234 milioni di spettatori e 17,1%, Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,816 milioni di spettatori con uno share del 14,9%. Su Rai2 Tg2 Post 990mila e il 5,2%. Su Rete4 Stasera Italia 931mila mln e 5,2% e 1,058 mln e 5,5%, mentre su La7 In Onda 1,017 milioni di spettatori e 5,4%.

Nel preserale

Su Rai1 Reazione a catena 2,261 milioni di spettatori e 20,1% e 3,461 milioni di spettatori e 24,4%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,085 milioni di spettatori e 10,1%, Avanti un Altro 1,927 milioni di spettatori e 14,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Carlo Conti)