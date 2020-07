Ascolti tv analisi 21 luglio: Scotti prevale, Valle di lacrime per Rai1. Berlinguer da 8, Telese e Parenzo da 3

Dopo avere sacrificato per carenza di ascolti i telefilm Usa in prima tv, The Resident e Manifest, le ammiraglie si sono confrontate con i datatissimi Lo Show de record e Sorelle. Ha vinto il Biscione, con Viale Mazzini che si è consolata con la bella prestazione di #Cartabianca, all’8,1% di share. In Onda ultima sia in access (Meloni) che prima serata (Gualtieri).

Ascolti tv, dinamiche. Sul podio #Cartabianca, che precede di poco Chicago PD. Il film di Rete4 batte il calcio pay

Il contesto: Un’inedita sfida tra repliche – Anna Valle contro Gerry Scotti – sulle generaliste, Sassuolo-Milan su Sky, Verdone, telefilm polizieschi e talk politici on air

Una sfida tra programma vecchi al ribattesimo estivo – ma con il calcio in primo piano in prima serata – martedì 21 luglio in tv, con uno spettacolare Sassuolo-Milan che però ha appassionato ‘solo’ 900mila spettatori con il 5% di share. Per il resto, grande equilibrio e qualche sorpresa. Su Rai1 la fiction ‘materana’ Sorelle, con Anna Valle protagonista, ha ottenuto solo 1,930 milioni di spettatori e il 10,5% di share. Dall’altra parte della barricata l’intrattenimento di Canale 5, Guinness- Lo show dei record, con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,030 milioni di spettatori e l’11,3%, vincendo il confronto tra rep’liche.

Nella gara per il terzo posto interessante la sfida tra il talk di Rai3 e il telefilm di Italia 1, che hanno incamerato tanti transfughi dalle ammiraglie.

Su Rai3 #Cartabianca con Mauro Corona, Luca Zaia, Massimo Galli, Michele Emiliano, Pierluigi Bersani, Lucia Annunziata, Alessandro Sallusti, Albano Carrisi, tra gli ospiti di Bianca Berlinguer ha portato la migliore prestazione stagionale a quota 1,382 milioni di spettatori e 8,1% (1,361 milioni di spettatori ed il 7,7% la puntata scorsa). Mentre su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha raccolto 1,4 milioni di spettatori e il 7,9% di share.

Si è difesa onestamente Rete 4 con Carlo Verdone che ha fatto più del calcio pay: Viaggi di Nozze con Veronica Pivetti e Claudia Gerini tra i protagonisti della commedia ad episodi, ha avuto 931mila spettatori e 5,4%. Meno del calcio pay ha fatto invece il telefilm di Rai2 ((Squadra Speciale Cobra 11 si è fermato a 766mila e 4,2%, ma dopo Gol Flash è stato visto da 1,051 milioni di spettatori e 5,2%.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00. Tg1 a 3,750 milioni (21,7%); Tg5 a 3,115 milioni (17,9%); TgLa7 784mila (4,5%).

In access tra i talk ha vinto Rete4, con Veronica Gentili che batte ancora i maschi in competizione. Stasera Italia con Paolo Garimberti, Pierferdinando Casini, Paolo Liguori, Stefano Buffagni, Massimo Cacciari tra gli ospiti, ha conquistato 1,042 milioni di spettatori e il 5,6% di share e poi 1,080 milioni e 5,4% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2Post con Luca Salerno alla conduzione e tra gli ospiti Claudio Durigon, Giuseppe Di Taranto, Marina Calderone, Dino Pesole ha avuto 975mila spettatori e il 4,9%. Su La7, infine, In Onda in versione standard con Giorgia Meloni e Luciano Fontana tra gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo ha conseguito 942mila spettatori e 4,8%.

Nella stessa fascia: Su Rai1 Techetechete raccoglie 3,232 milioni di spettatori e il 16,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,680 milioni di spettatori con uno share del 13,7%.

Nel preserale vince il prodotto fresco. Su Rai1 Reazione a Catena 2,161 milioni di spettatori e 19,5% e 3,3 milioni di spettatori e 23,3%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,1 milioni di spettatori e 10,7% mentre Avanti un Altro 2 milioni di spettatori e 14,7%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 16,6% di share e C’è tempo per al 13,7% di share. Su Rai3 Agorà Estate al 7,2%. Su La7 Omnibus al 3,8% e Coffee Break al 4,2%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 12,2% e 13,1%. Su Canale5 Forum in replica 14,1%. Su Rai3 Mia manda Rai3 6%, Tutta salute 5,4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,3% e 3,2%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,5% e Il Paradiso delle signore in replica 10,3%. La Vita in Diretta 13,3%. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 18,1%, Daydreamer 20%%, Il Segreto al 15,2%, Inga Lindstrom 10,2%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,5%.

In seconda serata. Su Rai 1 Codice la vita è digitale 4%. Su Canale 5 Station 19 7,1%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto Notte Gol raccoglie il 4,7%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte 7,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di #Cartabianca)