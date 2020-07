Ascolti tv 16 luglio digital e pay: Spal-Inter al 2% sul 209. Torino-Genoa 2,4% su Sky. Rai4 batte RaiMovie

Calcio della serie A protagonista nella giornata. Tra le native digitali free in prime time: su Rai4 La rapina perfetta 560mila e 2,8%. Su Rai Movie Il cammino per Santiago 443mila e 2,2%. Su Tv8 Il film Paura in volo 417mila e 2,1%. Su La5 Una Tata e Tre Nipoti 385mila con l’1,9%.

Soprattutto calcio sulla pay

Suore in replica e partite di Serie A, ma anche un docureality arrivato agli snodi narrativi cruciali. Così giovedì 16 luglio, in prime time c’è stato un po’ meno spazio per le altre opzioni televisive un po’ più ‘alternative’, in un contesto in cui Filippo Bisciglia ha vinto facile la serata con Temptation Island doppiando la fiction Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai1.

Sulla pay c’era la Serie A e alle 21.45 sul 209 di Dazn su Sky Spal-Inter ha riscosso 400mila spettatori e 2%. Prima nel pomeriggio su Sky il match Torino-Genoa a 419mila e 2,4%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai4

In prima serata suRai4 La rapina perfetta a 560mila spettatori con il 2,8%. Su Rai Movie Il cammino per Santiago 443mila e 2,2%. Su Tv8 Il film Paura in volo ha registrato 417mila spettatori e 2,1%. Su La5 Una Tata e Tre Nipoti è stata la scelta di 385mila spettatori con l’1,9% di share. Su Cine34 il cult Piedipiatti 323mila spettatori e 1,6%. Su Iris Traffico di diamanti a 304mila spettatori con 1,5%. Su Real Time Vite al limite a 287mila e 1,4%. Su 20 USS Indianapolis 272mila spettatori totali con 1,35%. Su Nove Il film Babbo Natale non viene da Nord ha avuto 221mila spettatori e 1,1%. Su RaiPremium Il calendario thailandese a 126mila e 0,7%. Su Italia 2 Matrix a 67mila e 0,3%.

In access. Tv8 4 Ristoranti a 377mila spettatori con 1,9% di share. Su Nove Little Big Italy 169mila spettatori con 0,9%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 217mila e 1,4%. Su Nove Ce l’avevo quasi Fatta 57mila spettatori e 0,4%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 196mila spettatori con il 2,2%.

Al mattino su Rai YoYo alle 10.00 Yo Yo a 164mila e 3,5%. Ssu TV8 Ogni Mattina a 94mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il gol di Sanchez in Spal-Inter)