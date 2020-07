Ascolti tv analisi 9 luglio: Suor Angela non resiste all’isola delle tentazioni. L’Inter pareggia e lotta per il terzo posto

Elena Sofia Ricci in replica travolta da Filippo Bisciglia. La seconda puntata del 2020 di Temptation Island ha quasi ripetuto il risultato dell’esordio lasciando a distanza la maratona di Che Dio ci aiuti. La saga di Fast & Furious, Verona-Inter su Sky, il docufilm in replica su Mia Martini, Novantesimo Gol corrono accanto a quota un milione. Telese e Parenzo perdono anche con la replica de I Legnanesi.

Ascolti Tv, dinamiche talk: Gentili intervista Di Battista e Prodi e batte di poco la Moreno, che ospitava la Meloni. Più staccati Parenzo e Telese con la Azzolina, ultimi anche in prima serata.

Sette giorni prima la conduttrice aveva iniziato la trasmissione dichiarando la propria solidarietà a Matteo Salvini, reduce da Mondragone. Ieri su Rai2, dopo il tg, c’è stato un altro siparietto interessante e gustoso. C’era Giorgia Meloni da Gennaro Sangiuliano (un po’ meno ossessionato dal telefonino) e Manuela Moreno, ieri in access, giovedì 9 luglio su Rai2 a TgPost. Titolo della trasmissione La Corsa di Giorgia. Moreno ha subito introdotto la segretaria di Fratelli d’Italia chiedendo secca, nella solita modalità un po’ brusca “Dove vuole arrivare?’”. Meloni, colpita dall’energia impetuosa e travolgente della sua interlocutrice ha risposto un po’ sorpresa, “Lo sta chiedendo a me?”, e subito Moreno l’ha confortata (“E… sì…sì”).

E’ stato questo indubbiamente uno dei momenti televisivi più interessanti dell’access prime time, per nulla penalizzato dai meter. Dopo il Tg2 (ieri a 1,476 milioni ed 8%) e subito prima di Novantesimo Minuto Goal (980mila spettatori e il 4,9%), Tg2 Post ha avuto 1,009 milioni ed il 5,2%. Stasera Italia in realtà ha fatto un po’ meglio. Con Gianluigi Paragone, Augusto Minzolini, Sandro Gozi, Veronica De Romanis, Francesco Casoli su Rete4, e con le interviste a Romano Prodi e Alessandro Di Battista, Veronica Gentili ha ottenuto 1,030 milioni di spettatori ed il 5,5% (1,056 milioni nella solo seconda parte) battendo di misura la trasmissione pubblica concorrente. Sono invece arrivati più staccati Luca Telese e David Parenzo. Con Lucia Azzolina, In Onda si è fermato a 864mila spettatori e il 4,5%.

In prima e seconda serata Bisciglia stronca la replica di Che Dio ci aiuti 5

In prima serata si è ripetuta una sfida identica a quella di sette giorni prima e a vincere è stata ancora molto nettamente Mediaset. Al primo posto in graduatoria si è collocato Temptation Island. La puntata che si è conclusa con il falò di chiarimento che ha portato all’uscita di Sofia ed Alessandro ancora uniti dal gioco, Filippo Bisciglia su Canale 5 ha avuto 3,550 milioni di spettatori ed il 21,3%; alla puntata di esordio aveva avuto 3,7 milioni di spettatori ed il 21,6%.

Su Rai1 le repliche di Che Dio ci aiuti 5, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi nel cast, smaltite fino a tarda notte, hanno conseguito 1,7 milioni di spettatori e ed il 10,5%. Nella gara virtuale per uil terzo gradino del podio in tanti hanno corso praticamente affiancati Su Italia1 Fast and the Furious: Solo parti originali ha di poco superato 1 milione col 5,4%. Su Sky Verona-Inter, finita due a due, ha riscosso 995mila spettatori e il 5,4%. Su Rai3 la replica del docufilm Mia Martini-Fammi sentire bella ha conseguito un ottimo bilancio di 979mila spettatori e il 5%. E solo un po’ più distante è arrivato il mix di Rai2: Novantesimo Minuto Goal a 980mila spettatori e il 4,9%, Hawaii Five-0 a 849mila spettatori ed il 4,2%, Ncis New Orleans a 729mila spettatori e il 4%. Mentre in coda hanno pareggiato o quasi Rete 4 (la replica de I Legnanesi – Signori si nasce… e noi a 682mila e 3,7%) e La7. In Onda Focus con Stefano Bonaccini, Francesco Boccia, Annalisa Chirico, Alessandro De Angelis, Agnese Pini, Marianna Aprile, Alberto Zangrillo a 658 mila e 3,4% di share ha confermato come il pubblico della rete penalizzi i ‘pigri’ Telese e Parenzo.

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 Techetechete 3,34 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,2 milioni di spettatori con uno share del 16,7%. Su Rai 2 90° minuto ha registrato 1,122 milioni di spettatori e 5,26%

Per le news delle 20.00 questo il bilancio. Per il Tg1 3,753 milioni e 22,4%; per il Tg5 3,076 milioni e 18,1%; per il TgLa7 690mila e 4,1%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 1,9 milioni di spettatori ed il 18,4% e 3,149 milioni di spettatori ed il 23%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,2 milioni spettatori ed il 12,6%, Avanti un Altro 2 milioni di spettatori ed il 15,8%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 16,5% di share e C’è tempo per 14,3% di share. Su Rai3 Agorà 7,2%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo 12,2%. Su Canale 5 Forum 15,4%. Su La7 L’Aria che Tira fa 5,2% nella prima parte, 3,6% nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto l’8,5%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,2% e Il Paradiso delle Signore 11,2%; La Vita in Diretta Estate al 13,4%. Su Canale5 Beautiful 18,2%, Una Vita 19,6%, Daydreamer 21,2%, Il Segreto 16,8%, Rosamunde Pilcher 11,3%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,7%, L’Italia che Fa 1,8%. Su Rai3 Geo magazine a 5,7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 5,9%.

Emanuele Bruno

(un momento di Temptation Island)