Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 16 luglio 2020

Su Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, su Rai 2 “Hawaii Five 0”, su Rai 3 “In arte Gianna Nannini”, su Rete 4 “I Legnanesi”, su Canale 5 “Temptation Island”, Su Italia 1 “Fast & Furious – Solo parti originali”, su La7 “In Onda”, su Tv8 “Paura in volo”, su Nove “The Rock”, su Sky Cinema “Stubet”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “John Wick 2”, su Iris “Traffico di diamanti”, su Rai Movie “Il cammino per Santiago”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 16 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Hawaii Five 0, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – In arte Gianna Nannini, la celebre artista si confida, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua incredibile carriera. Un’intervista intensa e inedita a una grande star italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. Tra eventi storici, concerti, canzoni e videoclip, la cantante toscana ascolta anche le interviste ai colleghi, e non solo, che l’hanno sempre amata: da Carmen Consoli a Irene Grandi e Selvaggia Lucarelli.

Rai Movie – Il cammino per Santiago, un medico americano, partito per recuperare il corpo del figlio deceduto all’inizio del “cammino per Santiago”, si mette egli stesso in pellegrinaggio. Dal libro “Off the Road” di Jack Hitt.

Mediaset

Rete 4 – I Legnanesi, la comicità de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – Temptation Island, il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra

Italia 1 – L’alba del pianeta delle scimmie, Caesar, una delle scimmie sottoposte ai test di un giovane scienziato, sviluppa una grande intelligenza e si mette a capo di una ribellione contro l’uomo.

Iris – Traffico di diamanti, un anonimo truffatore si trova invischiato in una vicenda piu’ grande di lui. Viene arrestato con un tale Villard, trafficante di diamanti.

Premium Cinema – John Wick 2, sequel di “John Wick”, con Keanu Reeves. Il leggendario killer John Wick, rientra nel giro per contrastare l’uomo che vuole comandare il crimine nel mondo.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv 8 – Paura in volo, in seguito a una collisione in volo, un aereo, ormai senza controllo, con 90 persone a bordo, sfreccia nel cielo sopra alla Germania. Gli esperti non hanno difficoltà a calcolare l’inevitabile punto di schianto: si tratta proprio del centro di Berlino. Ora la questione passa alle autorità. Cosa fare? Rischiare lo schianto e provare a salvare i passeggeri a bordo o far abbattere l’aereo dai caccia militari?

Nove – The Rock, Il film è dedicato alla memoria di Don Simpson che l’aveva prodotto insieme a Jerry Burkheimer come ideale continuazione di “Top Gun” e “allarme rosso. Il film vanta un cast incredibile grandi attori si cimentano in interpretazioni straordinarie. E’ la storia del generale Francis Xavier Hummel, un eroe militare pluridecorato che, stanco di chiedere da anni che lo Stato onori i caduti in azioni militari segrete e riconosca alle famiglie benefici riservati ad altre vittime, dà sfogo alla sua violenta rabbia.

Sky Cinema 1 – Stuber, esilarante action comedy con Kumail Nanjiani e Dave Bautista. Stu, ingenuo e garbato autista Uber, si ritrova suo malgrado al servizio di Vic, enorme e irruento poliziotto assetato di vendetta. Per non morire e ottenere le sue ambite ‘cinque stelle’, dovrà assecondarlo in tutto.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Gianna Nannini)