Ascolti tv analisi 16 luglio: è super Temptation, falò da 4,4 mln per Ciavy e Valeria, Lorenzo meditabondo col 34,3%

Elena Sofia Ricci in replica doppiata da Filippo Bisciglia. La terza puntata del 2020 di Temptation Island ottiene il 22,6% lasciando a distanza Che Dio ci aiuti in replica (11,5%). Sotto le attese l’Inter su Dazn, Telese e Parenzo stavolta battono la replica de I Legnanesi. Access acceso con Toninelli a In Onda, Di Matteo da Salerno, Di Maio da Gentili

Ascolti, dinamiche: Filippo Bisciglia al top alla fine del primo tempo e durante l’intervallo di Spal-Inter. Share oltre il 30% con Lorenzo Amoruso geloso di Manila Nazzaro

In prima e seconda serata Bisciglia stronca la replica di Che Dio ci aiuti 5

Un altro verdetto di Temptation Island è arrivato giovedì16 luglio. Ciavy e Valeria si sono lasciati ed era prevedibile che ciò accadesse. Il falò decisivo è coinciso con la fine del primo tempo di Spal-Inter (solo 400mila e 2% sul 209 di Dazn per il quattro a zero dei nerazzurri) ed il programma di Canale 5 ha fatto il picco di ascolti: 4,4 milioni di spettatori (21,9%) alle 22.41 circa. Poi il piccod share (34,35 alle 24.29) è arrivato quando l’ex calciatore Lorenzo Amoruso si chiedeva dove volesse arrivare la fidanzata, l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, disinvolta in maniera esagerata nel villaggio delle ragazze. In prima serata si è ripetuta una sfida identica a quella di sette giorni prima e a vincere è stata ancora molto nettamente Mediaset. Al primo posto in graduatoria si è collocato Temptation Island. Con la puntata caratterizzata dal falò di chiarimento che ha portato all’uscita della coppia, Filippo Bisciglia su Canale 5 ha avuto 3,770 milioni di spettatori ed il 22,6%; nella puntata precedente il docureality aveva avuto 3,550 milioni di spettatori ed il 21,3%.

Su Rai1 le repliche di Che Dio ci aiuti 5, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi nel cast, hanno conseguito 1,9 milioni di spettatori e ed 11,5%. Nella gara virtuale per il terzo gradino del podio ha vinto Italia1: L’alba del pianeta delle scimmie ha di poco superato 1 milione col 5,4%. Su Rai3 la replica di In Arte Gianna Nannini ha ottenuto 914mila spettatori ed il 4,5%. Su Rai2 Novantesimo Minuto Goal ha conseguito 962mila spettatori e il 4,6% mentre Hawaii Five-0 ha ottenuto 911mila spettatori ed il 4,3%. In coda sono andati un po’ meglio Luca Telese e David Parenzo. In Onda Focus, con Lucia Azzolina, Leoluca Orlando, Leo Gullotta, Stefano Candiani, Sergio Rizzo, Riccardo Molinari, Silvia Sciorilli Borrelli, Emma Bonino tra gli ospiti ha avuto 681mila spettatori ed il 3,5%, mentre la replica de I Legnanesi su Rete 4 è arrivata a 659mila e 3,6%.

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 Techetechete 3,5 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,153 milioni di spettatori con uno share del 15,7%.

Più accesa la partita dei talk. Su Rete4 Stasera Italia con Luigi Di Maio, Tommaso Labate, Roberto Napoletano, Giovanni Tria tra gli ospiti di Veronica Gentili ha ottenuto 875mila e il 4,6% con ministro degli esteri e poi 1,020 milioni e il 5%. Su La7 In Onda con Danilo Toninelli ospite sul caso Autostrade, ha avuto 936mila spettatori e 4,7%. Su Rai2, infine, con Nino Di Matteo a Tg2 Post da Luca Salerno e Francesco Vitale, ha raccolto 901mila spettatori e il 4,4% di share.

Per le news delle 20.00 questo il bilancio. Per il Tg1 3,955 milioni e 22,6%; per il Tg5 3,2 milioni e 18,2%; per il TgLa7 721mila e 4,1%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,172 milioni di spettatori ed il 19,7% e 3,364 milioni di spettatori ed il 23,5%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,3 milioni spettatori ed il 12,5%, Avanti un Altro 2,2 milioni di spettatori ed il 16,2%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 16,7% di share e C’è tempo per 11,7% di share. Su Rai3 Agorà 7,7%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo 10,8%. Su Canale 5 Forum 16,3%. Su Rai3 Tutta Salute 5,5%, Quante Storie 6,2% e 4,9%, mentre Passato e Presente al 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira fa 4,5% nella prima parte, 3,1% nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 9%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 11,1% e Il Paradiso delle Signore 11,1%; La Vita in Diretta Estate al 14,3%. Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 20,1%, Daydreamer 22,1%, Il Segreto 16,4%, Rosamunde Pilcher 12,8%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,6%, L’Italia che Fa 1,3%. Su Rai3 Geo magazine a 6,4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 5,3%.

(un momento critico di Temptation Island)