Ascolti Tv 15 luglio digital e pay: Juve fa 1 milione col Sassuolo. Il Milan 500 mila col Parma. Nove vince con Sahara

Fenomeni ascolti tv: sempre all’1% la Volpe del mattino

Tanto calcio pay lungo tutto l’arco della giornata (sette incontri) mercoledì 15 luglio. Su Rai1 alla sera c’era Superquark, una serie turca su Canale 5, Come sorelle, e Federica Sciarelli sulla terza rete. Era questo lo schema generalista in cui ieri s’inseriva il turno infrasettimanale della Serie A. Tante partite, molte big in campo, ma senza clamorosi risultati sulla pay in termini di ascolti.

In onda dalle 19.30 su Sky il match Milan-Parma ha ottenuto 505mila spettatori pari al 2,7% di share e nella stessa fascia Diretta Gol ha avuto 219mila spettatori e il 2,2%. In serata dalle 21.45 in primo piano su Sky Sassuolo-Juventus, terminata tre a tre, che ha avuto 1 milione di spettatori e il 5,2%; Diretta Gol ha avuto 326mila spettatori e l’1,7%, Roma-Verona ha conseguito 179mila spettatori e l’1% circa, Udinese-Lazio 90mila spettatori e lo 0,5%, con l’offerta calcio complessivamente vicina all’8,5% e 1,6 milioni sulla pay nella fascia.

In prime time tra le native digital: vince Nove su Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Sul Nove Sahara ha raccolto 446mila spettatori e 2,34%. Su TV8 Dear John ha convinto 408mila spettatori con il 2%. Su Cine34 il film cult La Casa Stregata è stato visto da 381mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 Resident Evil:Apocalypse ha avuto 349mila spettatori e 1,7%. Su Rai Movie Mine vaganti ha riscosso 336mila spettatori e 1,6%. Su La5 L’uomo perfetto a 330mila e 1,6%. Sul Real Time Matrimonio a prima vista Usa ha raccolto 323mila spettatori con 1,49%. Su Iris Creation è stata la scelta di 236mila spettatori con l’1,22%. Su Rai Gulp Il Collegio ha conquistato 232mila spettatori e 1,1%. Su Rai Premium Last Cop ha totalizzato 224mila spettatori e 1,1%. Sul 20 The Last Kingdom 129mila spettatori e 0,6%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 172mila spettatori e 1%. Su Nove Ce l’avevo quasi fatta è seguito da 96mila spettatori e 0,6%.

In access questi gli ascolti. Su Tv8 4 Ristoranti 453mila spettatori e 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 363mila spettatori e 1,8%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 250mila spettatori con 1,2%.

Nel pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 154mila spettatori e 1,7%.

Al mattino, su Tv8 Ogni Mattina 94mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sassuolo-Juventus)