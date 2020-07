Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 15 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 15 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Superquark, In questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Mine vaganti, Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello Antonio. David 2010 a Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. – di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Ilaria Occhini, Ennio Fantastichini 2010 ITA

Mediaset

Rete 4 – Firewall, Harrison Ford e’ uno specialista di sistemi di sicurezza informatici bancari sotto ricatto, per costringerlo a rubare nella banca in cui lavora.

Canale 5 – Come sorelle, Ipek, poco prima delle nozze, scopre che l’uomo che sta per sposare ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – Hercules, Nuova versione della storia di Ercole, eroe della mitologia greco-romana. Ignaro del suo destino da eroe, Ercole desidera solo l’amore di Hebe.

Iris – Creation, Biography-drama incentrato sulla vita di Charles Darwin, basato su diari, foto e documenti di famiglia. Con Paul Bettany e Jennifer Connelly.

Altre emittenti

La7 – Il medico della mutua, Il professor Guido Tersilli gestisce la clinica privata Villa Celeste delle Piccole Ancelle dell’Amore Misericordioso con metodologie totalmente rivolte al risparmio e non alla salute dei pazienti, suscitando le ire dei colleghi.

Tv8 – Dear John, Adattamento cinematografico del romanzo “Ricordati di guardare la luna” di Nicholas Sparks. John Tyree, soldato delle forze speciali in licenza sulle spiagge dell’Atlantico, raccoglie in acqua una borsa caduta da un pontile. La borsa appartiene a Savannah Curtis, studentessa all’Università del Nord Carolina. Tra i due è vero colpo di fulmine. Da quel momento John e Savannah trascorrono ogni istante insieme, promettendosi amore eterno. Termina la vacanza, entrambi devono ripartire. Un anno di lontananza, dodici mesi di esami, missioni militari e lettere d’amore. Quando i due stanno per riabbracciarsi, il tragico attentato al World Trade Center stravolge i loro progetti…

Nove – Cambia la tua vita con un click, Michael Newman è un architetto. Sposato con la dolce e bella Donna (Kate Beckinsale), padre di due figli, Ben e Samantha, Michael, come la maggior parte dei padri di famiglia, si divide come può tra lavoro e famiglia. Ma, complice una promozione che pare un miraggio, il lavoro finisce per occupare la maggior parte del suo tempo. Una sera, stressato e frustrato, Michael entra alla “Bed, Bath & Beyond” per comprare un telecomando. Qui incontra l’eccentrico Morty (Christopher Walken) che gli consegna la sua nuova, incredibile, invenzione: un telecomando in grado non solo di cambiare canale, ma di controllare ogni istante della vita. Michael sperimenta subito l’infernale aggeggio, iniziando a muoversi all’interno della propria vita come in un video, mandando avanti, indietro e mettendo “in pausa”. Le cose all’inizio vanno alla grande e Michael sembra avere il totale controllo. Ma poi arriva l’immancabile imprevisto e da controllore Michael si ritrova controllato!

Sky Cinema 1 – Metti una notte, Cosimo Messeri dirige e interpreta una commedia con Cristiana Capotondi e Amanda Lear. In una Roma notturna, Martino cerca l’amore accompagnato da una bambina e da un’eccentrica nonna.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

