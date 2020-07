Ascolti tv analisi 15 luglio: Le sorelle turche battono gli Angela. Sciarelli regge la Serie A. Leader ‘destri’? Giletti meglio di Meloni

La nuova stagione di Superquark batte di misura Come Sorelle per ascolti ma perde per share e, sempre di poco, nel periodo in sovrapposizione con la serie ora in onda anche in day time. Sul podio sale Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli, che fa meglio della Serie A sulla pay. In access con Giletti scatenato finalmente Telese e Parenzo battono la Gentili, che pure schiera il capo di Fratelli d’Italia.

Risultati buoni per il calcio della Serie A, con sette partite nella giornata e Sassuolo-Juve in primo piano. In sovrapposizione Piero Angela su Rai1 (11,5%) perde il confronto con la serie turca in prima tv fenomeno di Canale5 (11,9%).

Il contesto: il calcio su Sky e Dazn, Superquark su Rai1, la prima tv turca su Canale5, e poi ancora film, telefim, Sciarelli

Mamma le turche! Ieri le sorelle della serie tv di Canale 5 hanno fatto bene sia in prima serata che in day time, dopo Daydreamer. Mercoledì televisivo del 16 luglio contraddistinto dal calcio della Serie A sulla pay tv, con in serata tante partite interessanti. Il pareggio tre a tre tra Sassuolo e Juventus ha avuto su Sky 1 milione di spettatori ed il 5,2% di share. Ma tutto alle 21.45 va registrato poi che Diretta Gol ha avuto 326mila spettatori e l’1,7%, Roma-Verona ha conseguito 179mila spettatori e l’1% circa, Udinese-Lazio 90mila spettatori e lo 0,5%, con l’offerta calcio complessivamente vicina all’8,5% e 1,6 milioni sulla pay, collocandosi dietro la terza rete. Ma partiamo dal confronto tra le ammiraglie.

Sovrapposizione: Rai1 2,284 milioni, Canale5 2,361 milioni

Su Rai1 il ritorno di Piero Angela non è stato entusiasmante (ieri supportato anche da un servizio del figlio Alberto). Si conferma il trend progressivamente declinante degli ultimi anni: ieri Superquark ha avuto 2,281 milioni di spettatori e l’11,5% di share, l’anno scorso al battesimo la trasmissione simbolo di Viale Mazzini era arrivata a 2,256 milioni di spettatori e il 12,95% (alla fine di giugno), due anni fa invece aveva debuttato a 3 milioni e il 16%. Alla pari ha corso Canale 5. Si è difesa infatti più che dignitosamente la serie tv in prima tv Come Sorelle, che ha ottenuto alla seconda puntata 2,277 milioni di spettatori ed il 12,5% (2,472 milioni di spettatori ed il 13,4% sette giorni prima). In realtà le sorelle del Biscione hanno battuto padre e figlio tra le 21.30 e le 23.38: Come sorelle ha avuto 3,361 milioni e l’11,9%, Superquark 2,284 milioni e l’11,5%.

Un po’ meno bene di sette giorni prima ha fatto anche la terza rete. Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli a raccontare varie vicende di cronaca nera essendo pure collegata con Palermo dopo il mortale nubifragio, ha raccolto 1,7 milioni di spettatori e il 9% mostrandosi comunque in forma (1,8 milioni e 9,8% sette giorni prima) e facendo meglio del calcio.

Su Italia1 questo il bilancio – buono quindi per la verità – del telefilm in onda: Chicago Fire ha avuto 1,2 milioni di spettatori e il 6,3% (sette giorni prima 1,253 milioni di spettatori e il 6,5%).

Discreta sulla seconda rete la tenuta del mix calcio-telefilm. Su Rai2 90 minuto gol flash ha avuto 1,073 milioni di spettatori e il 5%, NCIS si è fermato a 800mila e 4%.

In coda pareggio anche tra i film: la pellicola action di Rete 4 (Firewall- Accesso negato con Harrison Ford) ha riscosso 738mila spettatori e il 3,8%, mentre Renato Pozzetto su La7 (Un povero ricco) ha avuto mila spettatori 766mila spettatori e il 3,8%.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,861 milioni (21,4%); Tg5 a 3,343 milioni (18,2%); TgLa7 a 853mila (4,6%).

In access su Rai1 Techetechete ha conseguito 3,272 milioni di spettatori con il 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,6 milioni di spettatori con uno share del 12,7%. Ecco la graduatoria dei talk, dove Luca Telese e David Parenzo stavolta hanno vinto.

Su La7 In Onda ha avuto a 1,064milioni e 5,12% con Massimo Giletti, Rita Dalla Chiesa e Lirio Abbate ospiti. Su Rete4 Stasera Italia, con Giorgia Meloni, Gianni Riotta, Daniele Capezzone da Veronica Gentili, ha avuto 960mila e 4,9% e 900mila e 4,3%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sostituita da Luca Salerno e tra gli ospiti Massimo D’Amore, Vincenzo Amendola e Fabio Tamburini, ha ottenuto e 882mila e 4,22%.

Preserale su Rai1 Reazione a Catena. 2,2 milioni (19,4%) nella prima parte e 3,47 milioni (23,3%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,4 milioni di spettatori con 13,4% di share e quella di Avanti un Altro! 2,153 milioni con il 15,2% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17%, C’è tempo per 14,3%. Su Rai3 Agorà Estate al 7,6% di share e Mi Manda Rai3 Estate 4,8%.

A mezzogiorno. Su Rai1 Don Matteo 11,75%. Su Canale 5 la replica di Forum 13,66%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 5% e 3%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Io e Te al 10,9%, Il Paradiso delle Signore 10,75%, La Vita in Diretta Estate ha fatto 13,8%. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 19,45% di share, Daydreamer 22,36%, Come Sorelle al 15,65% di share. Su Rai2 Resta a casa e vinci al 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di In Onda)